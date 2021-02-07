Мощно! ⟩ Баскетбольный Kalev / Cramo впервые одолел московский ЦСКА
Cенсацию в Единой Лиге ВТБ сотворила сегодня баскетбольная команда BC Kalev/Cramo, обыграв со счетом 107: 102 московский ЦСКА в гостях у армейцев.
Cенсацию в Единой Лиге ВТБ сотворила сегодня баскетбольная команда BC Kalev/Cramo, обыграв со счетом 107: 102 московский ЦСКА в гостях у армейцев.
В последней четверти "калевцы" забросили в корзину хозяев паркета внушительные 39 очков, против 32 у соперника.
В итоге Кин набрал 26 очков, Кемп добавил 24, Йыэсаар - 21.
У ЦСКА Хиллиард принес 38 очков.