Вс, 7.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Мощно! ⟩ Баскетбольный Kalev / Cramo впервые одолел московский ЦСКА

Kalev/Cramo alistas Euroopa tippu kuuluva Moskva CSKA. ФОТО: Tairo Lutter

Cенсацию в Единой Лиге ВТБ сотворила сегодня баскетбольная команда BC Kalev/Cramo, обыграв со счетом 107: 102 московский ЦСКА в гостях у армейцев.

В последней четверти "калевцы" забросили в корзину хозяев паркета внушительные 39 очков, против 32 у соперника.

В итоге Кин набрал 26 очков, Кемп добавил 24, Йыэсаар - 21.

У ЦСКА Хиллиард принес 38 очков.

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