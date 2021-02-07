Вс, 7.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
1 мин для прочтения

Германия в снегу: затруднено движение поездов и автомобилей

ФОТО: AFP

Сильный снегопад в федеральных землях Германии Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония в воскресенье, 7 февраля, нарушил дорожное и железнодорожное движение, заявили официальные лица.

Воздушные линии электропередачи повреждены в нескольких местах.

Многие поезда, включая региональный транспорт в Ганновере, в воскресенье утром были отменены из-за снега и холода, сообщил железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Между тем с субботы полиция сообщила о 222 дорожно-транспортных происшествиях в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Метеорологи предсказывали в воскресенье сильный снегопад и опасное обледенение дорог во многих частях Германии. Также местами возможны сильные ветры.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back