Германия в снегу: затруднено движение поездов и автомобилей
Сильный снегопад в федеральных землях Германии Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония в воскресенье, 7 февраля, нарушил дорожное и железнодорожное движение, заявили официальные лица.
Сильный снегопад в федеральных землях Германии Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония в воскресенье, 7 февраля, нарушил дорожное и железнодорожное движение, заявили официальные лица.
Воздушные линии электропередачи повреждены в нескольких местах.
Многие поезда, включая региональный транспорт в Ганновере, в воскресенье утром были отменены из-за снега и холода, сообщил железнодорожный оператор Deutsche Bahn.
Между тем с субботы полиция сообщила о 222 дорожно-транспортных происшествиях в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Метеорологи предсказывали в воскресенье сильный снегопад и опасное обледенение дорог во многих частях Германии. Также местами возможны сильные ветры.