Фото ⟩ В Таллинне активисты вышли на акцию против режима Лукашенко

В воскресенье по всему миру проходят акции солидарности с Беларусью, приуроченные к шести месяцам протеста за право жить в свободной стране. Поддержать белорусов сегодня вышли и жители Таллинна, акция началась в 14.00 на площади Вабадузе.

"Полгода, или 182 дня, для живущих в стране беззакония и безнаказанности, клеветы и пропаганды, агрессии и насилия, для тех, кто ежедневно подвергается риску быть задержанным, посаженным в тюрьму, оштрафованным, уволенным, убитым, покалеченным, ограбленным, - долгий, тяжелый, выматывающий период борьбы с диктатором и террором, - сообщила белорусская диаспора в Эстонии. - Вы думаете, что Беларусь - это спокойная и безопасная страна? Нет, это заблуждение. Это страна, где вас могут судить за то, что вы стоите на красный свет светофора в компании трех человек, идете в магазин, одеты в бело-красное или вывесили флаг Японии у себя на балконе".

Ранее Светлана Тихановская сообщила, что в день солидарности с Беларусью планируется множество мероприятий. В Литве - акция "6 миллионов шагов", в которой сможет участвовать каждый житель страны. Президентский дворец в Вильнюсе будет украшен подсветкой в цветах национального флага Беларуси, передает DW.