Вступит в должность первый посол Эстонии в Мали
На следующей неделе МИД утвердит первого посла Эстонии в Мали.
На следующей неделе МИД утвердит первого посла Эстонии в Мали.
Директор бюро по Ближнему Востоку, Африке и Латинской Америке отдела политики МИД Ингрид Амер в понедельник вручит свои верительные грамоты переходному президенту Республики Мали Ба Ндау. Тем самым она станет первым послом Эстонии в Мали.
Эстония и Мали давно сотрудничают в сфере обороны. На повестке дня в том числе встречи с министром обороны Мали и председателем Национального переходного совета.