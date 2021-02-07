Вс, 7.02.2021
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Индрек Касела
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Вступит в должность первый посол Эстонии в Мали

Флаги Эстонии и Мали. ФОТО: Shutterstock

На следующей неделе МИД утвердит первого посла Эстонии в Мали.

Директор бюро по Ближнему Востоку, Африке и Латинской Америке отдела политики МИД Ингрид Амер в понедельник вручит свои верительные грамоты переходному президенту Республики Мали Ба Ндау. Тем самым она станет первым послом Эстонии в Мали.

Эстония и Мали давно сотрудничают в сфере обороны. На повестке дня в том числе встречи с министром обороны Мали и председателем Национального переходного совета.

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