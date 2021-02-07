Вс, 7.02.2021
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Калле Лаанет
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  • «Искренне раскаялся»: житель Эстонии, укравший уличный туалет, избежал уголовного наказания
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«Искренне раскаялся»: житель Эстонии, укравший уличный туалет, избежал уголовного наказания

Место преступления. ФОТО: Tori vallavalitsus

Мужчина, который в августе прошлого года в Синди вместе с напарником украл расположенный у бассейна под открытым небом уличный туалет, избежал уголовного наказания, поскольку добровольно признался в своем поступке и выплатил арендной компании более крупную сумму, чем была указана в ценнике на туалет.

Туалетную кабинку украли в ночь на 10 августа 2020 года. Волостная управа Тори для поимки воров сине-белого арендованного туалета попросила помощи через соцсети, но ничто не помогло раскрыть дело исчезновения ночью пластикового сооружения, пишет Pärnu Postimees.

После исчезновения уличного туалета полиция возбудила уголовное дело: проверяли предысторию замеченных в этом районе машин, регистры ближайших компаний по аренде прицепов и другие источники.

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Кюллике Каск, собрав информацию и сопоставив ее, удалось выйти на двух подозреваемых, которые увезли туалет на прикрепленном к Mercedes арендованном прицепе, и нанесли тем самым ущерб в 780 евро.

Обоим прокуратура предъявила обвинение в совершении совместного преступления, но в отношении одного обвиняемого в суда попросила прекратить уголовное дело из соображений целесообразности. Это было связано с убеждением, что ранее не наказываемый в уголовном порядке мужчина осознал всю серьезность своего поступка и воздержится от подобного поведения в будущем.

Он сам добровольно связался с владельцем туалета, признался и раскаялся в содеянном, а также добровольно компенсировал нанесенный ущерб, даже на несколько десятков евро больше, чем его реальная стоимость.

«Искреннее признание и раскаяние являются смягчающими обстоятельствами. Возмещенный потерпевшему ущерб убедил прокуратуру в том, что раскаяние было искренним, пришло осознание недопустимости кражи, а наказание мужчины в уголовном порядке не было целесообразным», - сказала Каск.

Суд удовлетворил ходатайство окружного прокурора и прекратил уголовное дело в отношении этого человека, однако обязал его выплатить 440 евро. Если к началу марта сумма не будет выплачена, суд возобновит уголовное производство по ходатайству прокурора.

Вывезенный в лес туалет потом найти не удалось.

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