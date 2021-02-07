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  • Умер олимпийский чемпион по боксу Леон Спинкс, который побеждал Мохаммеда Али
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Умер олимпийский чемпион по боксу Леон Спинкс, который побеждал Мохаммеда Али

Мохаммеда Али и Леон Спинкс в 1978 году. ФОТО: -/AFP/Scanpix

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и WBA американец Леон Спинкс умер в возрасте 67 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, пять лет назад у него был диагностирован рак простаты, сообщает Newsru со ссылкой на BoxingScene.

Спинкс является олимпийским чемпионом 1976 года. Всемирную известность ему принесла сенсационная победа над легендарным Мохаммедом Али, которую он одержал в феврале 1978 года.

36-летний Али планировал этим поединком завершить карьеру, он рассчитывал на легкую победу и почти не тренировался. Но в итоге Спинкс, для которого это был лишь восьмой поединок на профессиональном ринге, одержал победу раздельным решением судей.

Ради реванша Али передумал уходить из бокса, хорошо подготовился и в сентябре того же года уверенно победил Спинкса. После этого Леон еще несколько лет провел на высоком уровне, в 1981 году проиграл нокаутом Ларри Холмсу в бою за титул WBC, но из-за проблем с алкоголем и наркотиками его карьера быстро пошла на спад.

Спинкс завершил карьеру боксера в 1995 году. Он провел 46 боев, в которых одержал 26 побед, и еще 17 раз потерпел поражение, передает "Интерфакс". Еще три боя завершились ничьей.

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