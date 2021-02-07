На хоккейный ЧМ-2022 уже продают билеты, некоторые стоят свыше пяти тысяч евро

Стоимость VIP-билетов выглядит следующим образом: на матчи с участием команды Финляндии на предварительном этапе цена стартует от 550 евро, на полуфинал - от 790 евро, финал и матч за бронзу - от 1 290 евро.

При этом есть опция смотреть матчи в ресторане Miracle Game, который находится на стадионе в Тампере. Здесь цена на матч финнов на предварительном этапе начинается с 2200 евро, а посмотреть финал можно посмотреть за 5160 евро.

"Запросы на билеты пошли очень быстро, мы не успеваем их бронировать. У нас не так много мест, потому что некоторые ложи проданы на других уровнях - они принадлежат спонсорам. Интерес понятен, люди уже устали от карантина", - цитирует генерального секретаря оргкомитета Хейкки Хиетанена "Чемпионат" .

Host city Tampere is an ice hockey city, a battlefield of two local teams: Ilves and Tappara. 🏒

Additionally, Tampere is known for its stunning views, quirky museums and public saunas. @VisitTampere #2022IIHFWorlds #makingmiracles #tampere #visittampere pic.twitter.com/M9UBCbYHna — 2022 #IIHFWORLDS (@2022iihfworlds) January 27, 2021