На хоккейный ЧМ-2022 уже продают билеты, некоторые стоят свыше пяти тысяч евро

Стоимость VIP-билетов выглядит следующим образом: на матчи с участием команды Финляндии на предварительном этапе цена стартует от 550 евро, на полуфинал - от 790 евро, финал и матч за бронзу - от 1 290 евро.
При этом есть опция смотреть матчи в ресторане Miracle Game, который находится на стадионе в Тампере. Здесь цена на матч финнов на предварительном этапе начинается с 2200 евро, а посмотреть финал можно посмотреть за 5160 евро.
"Запросы на билеты пошли очень быстро, мы не успеваем их бронировать. У нас не так много мест, потому что некоторые ложи проданы на других уровнях - они принадлежат спонсорам. Интерес понятен, люди уже устали от карантина", - цитирует генерального секретаря оргкомитета Хейкки Хиетанена "Чемпионат".
Цены на обычные билеты должны быть опубликованы осенью 2021 года, они должны быть разделены на пять категорий. Финская федерация хоккея ожидает, что на ЧМ-2022 приедет около полумиллиона гостей.