Видео ⟩ Спортсмены России и Финляндии вновь не смогли поделить лыжню

Ретивых в эфире Матч ТВ заявил, что виновником происшедшего является представитель финской команды, который буквально прыгнул на лыжу россиянина, передает "Эхо Москвы".

Обе команды выбыли из борьбы за медали. После финиша Ретивых пристально посмотрел в глаза Сухонену, но толкаться не стал, передает championat.com.

Тренер российских лыжников Маркус Крамер из-за падения Ретивых обратится в Международную федерацию лыжных видов (FIS).

Олимпийский чемпион Александр Легков в эфире «Матч ТВ» не согласился с такой оценкой действий финна, отметив, что произошло то, что время от времени случается в контактных спринтерских гонках. И подчеркнул, что Ретивых не стоило уходить в середину пелотона, где риск подобных столкновений гораздо выше.

«Понятия не имею, что произошло. Внезапно я упал, покатился вниз. Очень жаль, ведь я был в хорошей позиции», — передает слова финского лыжника Сухонена Expressen.