Президент Литвы: два года назад Украина приняла историческое решение

"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединение к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины!" - написал президент Литвы в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье.

Two years ago 🇺🇦 Parliament voted to amend the constitution by stating strategic objectives to join #EU & @NATO. This historic decision consolidated 🇺🇦 geopolitical choice. 🇱🇹 supports 🇺🇦 efforts! 🇺🇦 stay strong on this way! @ZelenskyyUa pic.twitter.com/IpNDisfQ5N — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 7, 2021

Он пожелал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и Украине оставаться сильными на этом пути.