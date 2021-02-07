Вс, 7.02.2021
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Март Хельме
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Президент Литвы: два года назад Украина приняла историческое решение

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа. ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP/Scanpix

Президент Литвы Гитанас Науседа по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины призвал украинскую власть быть сильной на пути европейской и евроатлантической интеграции, закрепленной в украинском основном законе.

"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединение к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины!" - написал президент Литвы в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье.

Он пожелал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и Украине оставаться сильными на этом пути.

Как сообщалось, 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла инициированный тогдашним президентом Украины Петром Порошенко закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)". За такое решение проголосовали 334 народных депутата при 300 минимально необходимых для поддержки такого решения.

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