Президент Литвы: два года назад Украина приняла историческое решение

"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединение к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины!" - написал президент Литвы в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье.
Он пожелал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и Украине оставаться сильными на этом пути.
Как сообщалось, 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла инициированный тогдашним президентом Украины Петром Порошенко закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)". За такое решение проголосовали 334 народных депутата при 300 минимально необходимых для поддержки такого решения.