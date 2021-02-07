Амбициозный план: ЕС объявил войну раку

С того момента, как Урсула фон дер Ляйен, врач по образованию, возглавила Еврокомиссию, она старается модернизировать устаревшие подходы Евросоюза в сфере медицины. Кроме того, ей срочно нужны хорошие новости после критики действий ЕС в борьбе с пандемией и проблемами в начале кампании по вакцинации от коронавируса. И вот 3 февраля Еврокомиссия представила новый амбициозный план борьбы с раковыми заболеваниями.

"В то время, как мы боремся с пандемией, у многих людей идет своя, незаметная для других битва - против рака", - сказала фон дер Ляйен в видеообращении. По данным Европейской онкологической организации (ECCO) - некоммерческого объединения нескольких десятков национальных онкологических обществ, - только в 2020 году в Европе от рака умерло около 1,3 миллиона человек, диагноз "рак" был поставлен 2,7 миллиона человек. "К сожалению, число диагнозов растет. Поэтому мы подготовили план. Борьба пациентов с раковыми заболеваниями – это наша общая борьба в Европе", - сказала глава Еврокомиссии.

Если ничего не предпринимать, то к 2035 году в ЕС число онкологических заболеваний увеличится на четверть, утверждает Синди Франссен, депутат и член рабочей группы по раку в Европарламенте. По словам другого члена этой рабочей группы, немца Манфреда Вебера, рак вскоре может стать первым в списке причин, по которым умирают жители Европы.

Растет число онкологических заболеваний

Еврокомиссия в новом плане выделит в ближайшие годы 4 миллиарда евро на исследования, раннюю диагностику и лечение раковых заболеваний. Особое внимание в Брюсселе намерены уделить тому, чтобы сгладить различия между странами Европы. В восточных и южных странах ЕС диагностика и лечение онкологических заболеваний развиты хуже, чем в западных и северных странах сообщества, выяснила ECCO. По данным организации, шанс прожить пять лет с онкологическим заболеванием в Швеции составляет 68 процентов, а в Болгарии - 38. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз стремится создать условия, в которых во всех странах у пациентов будут равные возможности получить высококачественную медицинскую помощь.

Что касается ранней диагностики рака груди, шейки матки и кишечника, то ЕС намерен добиться, чтобы 90 процентов жителей сообщества, у которых потенциально могут возникнуть подобные заболевания, к 2025 году прошли скрининг - первичное обследование еще до проявления первых симптомов заболевания. В этой сфере между странами также существенные различия: в то время как в западной Европе разработаны и применяются соответствующие программы, в Болгарии и Греции нет системного подхода к решению этой проблемы.

Снижение числа курильщиков до 5 процентов населения

В сфере профилактики Брюссель поставил себе цель добиться, чтобы к 2040 году в Европе курили всего пять процентов населения. По данным ученых, курение является основным фактором (15-20 процентов) онкологических заболеваний, возникновения которых человек может избежать сам.