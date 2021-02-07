Эстонский евродепутат собирает подписи за отставку посетившего Москву Борреля

Входящий в Европарламенте во фракцию Европейской народной партии Террас в выходные начал сбор подписей депутатов Европарламента в поддержку своего письма и попросил самое позднее к понедельнику дать знать, хотят ли они подписаться под письмом. «В настоящее время уже более 20 сторонников, включая очень важных людей», - сказал Террас в воскресенье вечером.
Он не захотел предполагать, сколько подписей удастся получить. «Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии», - сказал Террас.
Среди прочего, Террас предложил всем депутатам Европарламента от Эстонии присоединиться к письму и дать знать до понедельника, подпишутся ли они. В субботу в комментарии для Postimees эстонские евродепутаты Рихо Террас, Урмас Паэт, Андрус Ансип, Яак Мадисон, Марина Кальюранд и Свен Миксер осудили визит Борреля. Яна Тоом частично разделила разочарование своих коллег и отметила, что это был вопрос политического прагматизма и что ключевым словом визита была вакцина.
«Я не могу сказать, будет ли направленное Урсуле фон дер Ляйен письмо иметь какое-либо реальное влияние. Хочется надеяться, что сам Боррель осознает свою ошибку и поймет, что он вел себя таким образом, что не может дальше представлять европейские страны. Он открыто солгал, что никто не требовал санкций из-за заключение Навального, что не соответствует действительности. Он также дал России возможность использовать свой визит для пропаганды», - сказал Террас.
Глава МИД Эстонии: время было выбрано неудачно
По словам министра иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, время визита было неудачным и еще до визита Борреля она говорила, что одним из предварительных условий должна быть возможность встретиться с Алексеем Навальным.
Она также отметила, что нужно было бы хотя бы на месте попытаться встретиться с женой Алексея Навального или, если это было невозможно устроить, с представителем Антикоррупционного фонда (ФБК).
По мнению Лийметс, Жозеп Боррель должен был бы также отметить на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России, что государства-члены ЕС потребовали введения санкций против России за систематические и обширные нарушения прав человека.
Эстония - одно из государств-членов, поднявших вопрос о введении таких санкций.
«Также хотелось бы, чтобы на той же пресс-конференции ЕС четко осудил продолжающуюся российскую агрессию в Восточной Украине, аннексию Крыма и торпедирование Минских договоров Россией. К сожалению, этого не произошло. Крайне прискорбно, что именно во время московского визита верховного представителя дипломатов трех стран ЕС безосновательно объявили в России персонами нон грата. Тем самым Россия подала очередной сигнал, что не заинтересована в фактическом сотрудничестве и диалоге», - отметила министр иностранных дел.