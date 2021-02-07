Умер экс-госсекретарь США Джордж Шульц

Шульц занимал этот пост с июля 1982 по январь 1989 года и считается в США одним из ведущих дипломатов, положивших конец Холодной войне.

По образованию уроженец Нью-Йорка Шульц был экономистом. В администрации Ричарда Никсона он занимал сначала пост министра труда, а затем - министра финансов. В частности, именно при Шульце была прекращена система золотого стандарта доллара.