Вс, 7.02.2021
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Игорь Калакаускас
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Умер экс-госсекретарь США Джордж Шульц

Джордж Шульц ФОТО: Ron Edmonds/AP/Scanpix

Бывший госсекретарь США в администрации Рональда Рейгана, Джордж Шульц, скончался в возрасте 100 лет, сообщает в воскресенье Bloomberg.

Шульц занимал этот пост с июля 1982 по январь 1989 года и считается в США одним из ведущих дипломатов, положивших конец Холодной войне.

По образованию уроженец Нью-Йорка Шульц был экономистом. В администрации Ричарда Никсона он занимал сначала пост министра труда, а затем - министра финансов. В частности, именно при Шульце была прекращена система золотого стандарта доллара.

В годы его пребывания на посту госсекретаря США, Шульц считался сторонником реалистичного подхода к международным отношениям.

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