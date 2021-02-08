Алексей Навальный: пророк или скоморох?

Хотя считать абсолютно бесполезными дерзкие выпады оппозиционера против нынешнего режима было бы неправильным.

Наверное, мало кто обратил на это внимание, но Навальный добился того, что, пожалуй, впервые за всю российскую историю (по крайней мере, последних трех столетий) главное лицо государства вынуждено было публично оправдываться перед многомиллионной аудиторией по поводу дворца в Геленджике: мол, я – не я, и лошадь не моя…

Что, естественно, не прибавило Путину популярности в народе, исходя из принципа: «дыма без огня не бывает»; а с его стороны – симпатий к тому, кто вынудил его это сделать, и кого перманент-президент много лет подряд упорно отказывается называть хотя бы по фамилии.

Шутник в России – больше, чем шутник…

Я бы даже рискнул продолжить эту строфу Евтушенко в слегка видоизмененном варианте: «…В ней шутниками суждено рождаться / лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, / кому уюта нет, покоя нет…».

…На рубеже 1960-х – 1970-х мне посчастливилось брать интервью у знаменитого уже на тот момент Ролана Быкова, который приезжал в Новосибирск, где выступал в различных аудиториях, демонстрируя эпизоды из ещё томившегося на полках фильма Тарковского «Андрей Рублев», где он сам играл как раз роль скомороха.

В силу достаточно понятных причин, само интервью, которое я делал для областного радио, вместилось в десять минут. А беседа наша длилась два часа. Из неё-то я и узнал, что это такое – скоморошество на Руси. Не шутовство: при каждом мало-мальски значимом государе (и не только, кстати, на нашей родине) и даже крупном вельможе имелся свой придворный шут, которому разрешалось, до определенных, впрочем, пределов, говорить то, чего не позволялось иным, даже знатным царедворцам. Более того: на тех, кто в этот момент был не в фаворе у владыки, дозволялись всяческие поносные пасквили и унизительные действа.

Ролан Антонович, не желая, по его собственным словам, следовать этому затёртому штампу, часами просиживал в Ленинке, изучая труды историков – Ключевского, Радищева, Бердяева и других, а также летописные источники тех времен, и так постепенно воссоздал для себя образ скомороха русского средневековья. Которого и сыграл…

Кто видел этот фильм, тот наверняка помнит не столь уж и продолжительный, но убойный по своей силе эпизод, в котором герой Быкова своими шутками, доходящими до скабрезности и кощунства, потешает честнyю компанию. И в особенности – чем этот эпизод кончается…

– Понимаете, – делился со мной Ролан Антонович, – правители, в том числе и церковные, боялись скоморохов больше, чем чёрт – ладана. Это было такое неуправляемое и непредсказуемое племя, от которого можно было чёрт-те чего ожидать. Что в глазах власти хуже, чем прямые призывы к бунту. На шута можно было цыкнуть, да просто высечь его. Со скоморохами проходилось действовать жестче. Иначе их было не унять. По свидетельству царских наушников и церковников, эти бродяги и насмешники «растлевали души простолюдинов, вселяя в них неуважение к власти как таковой». Чем, кстати, завоевывали большую симпатию у мирян.

Отсюда и эта финальная сцена эпизода со скоморохом в фильме. Когда двое невесть откуда взявшихся опричников почти приветливо выводят скомороха под руки из сарая, где происходило действо, и даже как бы лениво-доброжелательно подводят его к стоящему во дворе старому дереву, об которое затем со всей своей силушки молодецкой швыряют его – головой, грудью… А затем, всё так же лениво и беззлобно, перебрасывают безжизненное тело поперек лошадиного крупа и куда-то увозят.

Это не фантазия режиссера и не выдумка артиста, это хроникально-документальный кадр, снятый, впрочем, по техническим причинам, лишь шесть столетий спустя. А сегодня нечто похожее нам показывают по всем официальным телеканалам и соцсетям, и в записи, и в режиме онлайн.