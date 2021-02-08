Пн, 8.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Алексей Навальный: пророк или скоморох?

Вячеслав Иванов ФОТО: Личный архив Стаса.

В одной из недавних телепередач о возвращении Алексея Навального в Россию, коими сегодня заполнен эфир всех каналов, независимо от их идеологических симпатий/антипатий, я вскользь услышал, как некая полит-дама назвала главного на сегодняшний день внутреннего оппонента кремлевского насельника – скоморохом.

Судя по интонации, с которой это слово было ею произнесено, дама хотела тем самым унизить объект дискуссии. Но на самом деле, она (скорее всего, невольно) дала возмутителю российских политических элит не просто очень точное, но и, я бы даже сказал, почётное определение.

«Кто вы, доктор Зорге?»

Уяснить до конца роль и место Алексея Навального в современном политическом пространстве, и не только российском, крайне сложно. Пожалуй, возложенную на него (самим на себя или неким Провидением – не суть) миссию наиболее верно отражает пословица «На то и щука, чтобы карась не дремал». Но, близкая по форме, народная эта мудрость явно мелковата по содержанию.

Конечно, самого Алексея Навального еще можно сравнить со щукой. Но уж всю противостоящую ему компанию (а это не только лично президент Путин, хотя, конечно, он в первую очередь, но и вся стоящая за ним властная система, включая силовые структуры и органы подавления) представить в образе некоего вальяжного карася, лениво кормящегося придонным планктоном, было бы как минимум опрометчиво.

Лозунги «Свободу Алексею Навальному!» звучит сегодня примерно так же наивно-патетически (и примерно с таким же реальным эффектом), как давние советские лозунги «Свободу Анжеле Дэвис!» или «Руки прочь от свободолюбивого народа Зимбабве!». Может, оно в чьем-то воображении и представляется жизненно, а точнее – протокольно необходимым (выразим свое веское «фэ!» бесчеловечному режиму!), но толку-то?

Смешно же представить себе, как Путин и его присные немедленно опомнились и с извинениями, а то еще и с благодарственными напутствиями, выпустили на свободу создателя фильмов «Он вам не Димон!» и «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Эта штука точно была бы посильнее, чем «Фауст» Гёте…

Нельсон Мандела руководствовался идеей ликвидации режима апартеида и возвращения коренным жителям ЮАР их врожденных и неотъемлемых прав, отнятых у темнокожего населения бледнолицыми пришельцами, составлявшими к тому же меньшинство населения…

Вацлав Гавел мечтал избавить родную Чехию от диктата соседней – хоть и по-своему великой, но идеологически и экономически чуждой империи…

Оба добились своих целей, и даже какое-то время управляли освобожденными их старанием независимыми государствами.

Емельян Пугачев и Степан Разин не просто призывали свергнуть узурпатора (хотя и слова-то такого не знали), но и в открытую объявляли себя настоящими царями, которые разного рода обманом были свергнуты с престола коварными боярами, и теперь вот возвращают себе отнятую у них законную власть…

Лжедмитрии, какое-то время восседавшие в Белокаменной, были туда водружены усилиями европейских, могущественных на тот момент, сил, которые давно мечтали прибрать к рукам Московское царство…

Навальный же не просто не является реальной альтернативой Путину, как на днях заметила Яна Тоом, но и сам явно не стремится заменить собой нынешнего «батюшку-царя» на троне.

Хотя считать абсолютно бесполезными дерзкие выпады оппозиционера против нынешнего режима было бы неправильным.

Наверное, мало кто обратил на это внимание, но Навальный добился того, что, пожалуй, впервые за всю российскую историю (по крайней мере, последних трех столетий) главное лицо государства вынуждено было публично оправдываться перед многомиллионной аудиторией по поводу дворца в Геленджике: мол, я – не я, и лошадь не моя…

Что, естественно, не прибавило Путину популярности в народе, исходя из принципа: «дыма без огня не бывает»; а с его стороны – симпатий к тому, кто вынудил его это сделать, и кого перманент-президент много лет подряд упорно отказывается называть хотя бы по фамилии.

Шутник в России – больше, чем шутник…

Я бы даже рискнул продолжить эту строфу Евтушенко в слегка видоизмененном варианте: «…В ней шутниками суждено рождаться / лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, / кому уюта нет, покоя нет…».

…На рубеже 1960-х – 1970-х мне посчастливилось брать интервью у знаменитого уже на тот момент Ролана Быкова, который приезжал в Новосибирск, где выступал в различных аудиториях, демонстрируя эпизоды из ещё томившегося на полках фильма Тарковского «Андрей Рублев», где он сам играл как раз роль скомороха.

В силу достаточно понятных причин, само интервью, которое я делал для областного радио, вместилось в десять минут. А беседа наша длилась два часа. Из неё-то я и узнал, что это такое – скоморошество на Руси. Не шутовство: при каждом мало-мальски значимом государе (и не только, кстати, на нашей родине) и даже крупном вельможе имелся свой придворный шут, которому разрешалось, до определенных, впрочем, пределов, говорить то, чего не позволялось иным, даже знатным царедворцам. Более того: на тех, кто в этот момент был не в фаворе у владыки, дозволялись всяческие поносные пасквили и унизительные действа.

Ролан Антонович, не желая, по его собственным словам, следовать этому затёртому штампу, часами просиживал в Ленинке, изучая труды историков – Ключевского, Радищева, Бердяева и других, а также летописные источники тех времен, и так постепенно воссоздал для себя образ скомороха русского средневековья. Которого и сыграл…

Кто видел этот фильм, тот наверняка помнит не столь уж и продолжительный, но убойный по своей силе эпизод, в котором герой Быкова своими шутками, доходящими до скабрезности и кощунства, потешает честнyю компанию. И в особенности – чем этот эпизод кончается…

– Понимаете, – делился со мной Ролан Антонович, – правители, в том числе и церковные, боялись скоморохов больше, чем чёрт – ладана. Это было такое неуправляемое и непредсказуемое племя, от которого можно было чёрт-те чего ожидать. Что в глазах власти хуже, чем прямые призывы к бунту. На шута можно было цыкнуть, да просто высечь его. Со скоморохами проходилось действовать жестче. Иначе их было не унять. По свидетельству царских наушников и церковников, эти бродяги и насмешники «растлевали души простолюдинов, вселяя в них неуважение к власти как таковой». Чем, кстати, завоевывали большую симпатию у мирян.

Отсюда и эта финальная сцена эпизода со скоморохом в фильме. Когда двое невесть откуда взявшихся опричников почти приветливо выводят скомороха под руки из сарая, где происходило действо, и даже как бы лениво-доброжелательно подводят его к стоящему во дворе старому дереву, об которое затем со всей своей силушки молодецкой швыряют его – головой, грудью… А затем, всё так же лениво и беззлобно, перебрасывают безжизненное тело поперек лошадиного крупа и куда-то увозят.

Это не фантазия режиссера и не выдумка артиста, это хроникально-документальный кадр, снятый, впрочем, по техническим причинам, лишь шесть столетий спустя. А сегодня нечто похожее нам показывают по всем официальным телеканалам и соцсетям, и в записи, и в режиме онлайн.

Правда, российская власть, устами, почему-то, Дмитрия Медведева, пригрозила заблокировать такие интернет-ресурсы. А вот интересно – как? Российские хакеры своим мастерством уже давно покорили весь мир. Неужели тут спасуют?

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