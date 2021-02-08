Cмертельная авария на Лаагна-теэ: обвиняемые частично признали вину

20-летний Иса Халилов признал себя виновным частично в том, что превысил допустимую скорость, в этом же признал себя виновным и 29-летний Вячеслав Калашников.

В рамках дела 20-летнему Исе и 29-летнему Вячеславу предъявлено обвинение по 422-й статье Пенитенциарного кодекса - то есть в нарушении водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем за собой гибель двух или более человек. Наказание по этой статье предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.

По словам прокурора Дианы Хелила, которая вела уголовное дело, обвиняемые в результате своей крайней халатности стали причиной гибели двух человек и причинения серьезных телесных повреждений двум пострадавшим в ДТП, произошедшем 20 июня.

По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня обвиняемые совместно и согласовано на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5.

Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда - на Лаагна-теэ, где и произошла трагедия.

Как утверждает прокуратура, на Лаагна-теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая достигла 190-200 километров в час.

Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в движущуюся спереди автомашину Volvo. В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем.

Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина. Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины.

В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, четыре человека были госпитализированы.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей. Однако уездный суд пообещал освободить Калашникова из-под стражи под электронный надзор, но прокуратура обжаловала это решение в окружном суде.