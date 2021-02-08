Пн, 8.02.2021
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Шведский суд огласит решение по делу авторов фильма о гибели парома "Эстония"

По снятым у обломков парома "Эстония" кадрам в корпусе судна видна пробоина. ФОТО: Кадр из фильма

Суд первой инстанции в Швеции огласит в понедельник решение по делу авторов показанного прошлой осенью документального фильма о крушении парома "Эстония", обвиненных в нарушении покоя усопших, пишет Rus.ERR.

Обвиняемые - Хенрик Эвертссон и Линус Андерссон - провели подводные съемки остова судна, обнаружив в его борту большую пробоину, о которой ранее не было известно.

В показанном прошлой осенью документальном фильме они подвергли сомнению официальную причину гибели парома.

Швеция, Эстония и Финляндия в 1995 году решили объявить место крушения захоронением, нарушать покой которого запрещено, а шведская прокуратура обвинила авторов фильма в нарушении могильного покоя и потребовала приговорить их к условному лишению свободы и штрафу.

После показа документального фильма последовали призывы к новому расследованию гибели "Эстонии", и Швеция намерена к осени изменить закон, чтобы провести дополнительные исследования в месте катастрофы.

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