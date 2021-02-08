Шведский суд огласит решение по делу авторов фильма о гибели парома "Эстония"

Обвиняемые - Хенрик Эвертссон и Линус Андерссон - провели подводные съемки остова судна, обнаружив в его борту большую пробоину, о которой ранее не было известно.

В показанном прошлой осенью документальном фильме они подвергли сомнению официальную причину гибели парома.

Швеция, Эстония и Финляндия в 1995 году решили объявить место крушения захоронением, нарушать покой которого запрещено, а шведская прокуратура обвинила авторов фильма в нарушении могильного покоя и потребовала приговорить их к условному лишению свободы и штрафу.

После показа документального фильма последовали призывы к новому расследованию гибели "Эстонии", и Швеция намерена к осени изменить закон, чтобы провести дополнительные исследования в месте катастрофы.