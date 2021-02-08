Новым генеральным секретарем Центристской партии стал Андре Ханимяги
Новым генеральным секретарем Центристской партии с понедельника является Андре Ханимяги.
Новым генеральным секретарем Центристской партии с понедельника является Андре Ханимяги.
Как отметил председатель Центристской партии Юри Ратас в январе во время утверждения кандидатуры Ханимяги на пост генерального секретаря партии, учитывая предстоящие выборы и реорганизации внутри самой партии, необходим новый подход для того, чтобы старейшая партия Эстонии стала еще сильнее.
«Ханимяги знает работу партии изнутри, ее членов, а также работал над тем, чтобы последние трое выборов прошли успешно. Будучи как руководителем по связям с общественностью, так и старейшиной района, он проявил себя как сильный руководитель, который умеет находить и принимать решения, общаться с членами партии и прессой, а также предлагать и реализовывать новые идеи», - сказал Ратас.
На прошлой неделе Ханимяги подал в отставку с поста старейшины района Хааберсти, исполняющим обязанности старейшины района назначен Олег Силянов.
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