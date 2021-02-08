Пн, 8.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Весенний семестр в Тартуском университете начинается на дистанционном обучении
1 мин для прочтения

Весенний семестр в Тартуском университете начинается на дистанционном обучении

Тартуский университет. ФОТО: Kristjan Teedema

В Тартуском университете в понедельник начинается весенний семестр, однако студентам пока в основном придется учиться удаленно, пишет Rus.ERR.

Администрация старейшего вуза Эстонии заявила, что из-за ситуации с коронавирусом в аудиториях будут проходить только практические занятия, которые невозможно провести дистанционно.

Такой формат обучения сохранится как минимум в феврале и марте. Ректорат университета этой весной будет принимать решения об организации учебной работы отдельно по каждому месяцу. Контактное обучение будет возобновляться поэтапно по мере возможности.

Решение о формате обучения в очередном месяце будет приниматься к середине предшествующего месяца. В марте все лекции в университете в любом случае будут проводиться дистанционно.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back