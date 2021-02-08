Весенний семестр в Тартуском университете начинается на дистанционном обучении
В Тартуском университете в понедельник начинается весенний семестр, однако студентам пока в основном придется учиться удаленно, пишет Rus.ERR.
В Тартуском университете в понедельник начинается весенний семестр, однако студентам пока в основном придется учиться удаленно, пишет Rus.ERR.
Администрация старейшего вуза Эстонии заявила, что из-за ситуации с коронавирусом в аудиториях будут проходить только практические занятия, которые невозможно провести дистанционно.
Такой формат обучения сохранится как минимум в феврале и марте. Ректорат университета этой весной будет принимать решения об организации учебной работы отдельно по каждому месяцу. Контактное обучение будет возобновляться поэтапно по мере возможности.
Решение о формате обучения в очередном месяце будет приниматься к середине предшествующего месяца. В марте все лекции в университете в любом случае будут проводиться дистанционно.