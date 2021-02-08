Весенний семестр в Тартуском университете начинается на дистанционном обучении

Администрация старейшего вуза Эстонии заявила, что из-за ситуации с коронавирусом в аудиториях будут проходить только практические занятия, которые невозможно провести дистанционно.

Такой формат обучения сохранится как минимум в феврале и марте. Ректорат университета этой весной будет принимать решения об организации учебной работы отдельно по каждому месяцу. Контактное обучение будет возобновляться поэтапно по мере возможности.