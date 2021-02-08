Нарвская парочка заставляла подростков воровать в Финляндии

Хотя жертв в итоге ловили в Финляндии на кражах и высылали обратно в Эстонию, их страдания на этом не заканчивались. Они были должны Геворку и Самире тысячи евро, поскольку слишком мало украли из-за того, что попались. Им обещали разные страдания, обещали зарезать и убить. «Если ты не отдашь нам деньги, то получишь нож. Один парень как-то перешел цыганам дорогу и его повесили», - сообщила Самира Дементьева о возможных последствиях одному из потерпевших. Чтобы погасить свой долг Самира предложила воровать в нарвских магазинах, что пару раз и сделали. И тогда один из потерпевших решил оказать сопротивление и обратился в полицию.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Мари Луук, нужно признать, что в суде Овсепян и Дементьева пытались оправдать свою деятельность: в зале звучало утверждение, что все происходившее в Финляндии было добровольным. Кроме того, Дементьева утверждала, что действовала под давлением сожителя, но прокурор считает эти слова не заслуживающими доверия: речь идет об общем преступном плане. Прокурор Луук потребовала приговорить обоих по совокупности преступлений к девяти годам лишения свободы. Кроме того, Овсепяна нужно выслать из страны, поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации.

29 января этого года Вируский уездный суд признал вину Овсепяна и Дементьевой в торговле людьми и вымогательстве, и приговорил их к семи годам реального лишения свободы. Также суд пришел к выводу, что высылка с 10-летним запретом на въезд в Эстонию Овсепяна из страны оправдана. Остальные члены банды избежали обвинения в торговле людьми, но их признали виновными в вымогательстве и насилии. Два члена группировки оправданы. Приговор еще не вступил в силу.

Рабовладельцы. ФОТО: Postimees

В 2020 году количество случаев торговли людьми увеличилось

Хотя общее количество преступлений, связанных с торговлей людьми, в 2020 году не изменилось, в прошлом году с пяти до десяти увеличилось количество преступлений, зарегистрированных на основании статьи о торговле людьми, что за последние 17 лет является рекордом. Доля преступлений, квалифицирующихся как сводничество несколько уменьшилась. Если в 2019 году в Эстонии были зарегистрированы 45 случаев сводничества, то в прошлом году их было 37. Также в прошлом году стало меньше преступлений, связанных с торговлей людьми в отношении несовершеннолетних. Если в позапрошлом году их было 32, то в прошлом году — 26. Добавилось и одно пособничество в проституции.

В обзоре преступности за прошлый год Министерства юстиции отмечается, что сводничества и торговлю людьми (в том числе, и в отношении несовершеннолетних) характеризовало то, что часто исполнителем является тот же человек, преступление совершалось в отношении того же лица и речь идет о целом ряде преступлений. В обзоре указано, что почти все эпизоды сводничества происходили в конкретных таллиннских квартирах, салонах эротического массажа или гостиницах (одно преступление из 37 было совершено в ином месте) и почти половина случаев были связаны с привлечением иностранок, например, с Украины и из России.

Для торговли людьми в Эстонии часто привлекают именно иностранок. Больше всего звонков на консультационную линию поступает именно от них — 83 процента всех звонков. Также иностранцы подают очень много заявлений в Трудовую инспекцию, в которых жалуются, что им не заплатили зарплату или компенсацию. Второй год подряд услугой помощи предполагаемым жертвам пользуются многочисленные иностранцы, количество которых из-за пандемии несколько сократилось, но с которыми в этом году значительно больше работали через интернет. Всего было вынесено десять приговоров о торговле людьми, которыми наказали 21 человека и две фирмы.