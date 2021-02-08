Нарвская парочка заставляла подростков воровать в Финляндии

«Мы знаем, где ты живешь! Знаем, что у твоей бабушки был инсульт. Если ты откажешься воровать, то не сможешь сидеть и ходить, забудешь, как дышать. Ты не будешь дышать, пока я не разрешу», - угрожал 35-летний Геворк Овсепян одной из своих несовершеннолетних жертв, которую он обманным путем заставил совершать кражи в Финляндии, пишет Postimees.
Овсепян работал вместе со свой сожительницей и матерью своего ребенка, 23-летней Самирой Дементьевой. Вместе с ней он создал преступную группировку из семи человек, в задачу которой уходило обманом заманивать молодых людей на работу в Финляндию, чтобы подчинить их себе и заставить там воровать. Проще говоря: группировка занималась торговлей людьми в самом прямом смысле этого слова.
Свой коварный план Геворк и Самира запустили в начале мая 2019 года. Через общих знакомых разместили в Нарве предложение о работе, в котором обещали официальную работу на складе в Финляндии. Зарплата по эстонским меркам предлагалась приличная: за две недели обещали заплатить 700 евро. Со стороны работодателя предлагались проживание, питание, как это происходит обычно. Доверчивые жертвы не знали, что вместе зарабатывания денег в Финляндии их ждет нечто иное.
Чтобы некоторые жертвы не передумали, Геворк, Самира и их подельники организовывали транспорт из Нарвы в Финляндию. Покупали билет на паром и доставляли в порт на машине, где сообщали, что надеявшимся на работу парням теперь, чтобы выжить, придется начать воровать.
Протестовать было бесполезно, поскольку угрозы Геворка были серьезными. По оценке прокуратуры, жертвам ломали волю. У молодых людей отбирали документы и выдавали финские телефонные карточки. Их размещали в разных съемных квартирах в финских Котка, Хельсинки и Вантаа, которые время от времени меняли. В квартире парням нужно было за всеми убирать: мыть посуду и полы. Чтобы общаться с родственниками, время от времени им разрешали звонить, но все это происходило под бдительным присмотром Геворка.
Воровать приходилось то, что приказывали и столько, сколько приказывали. В том числе еду и одежду для себя.
Кражи главным образом происходили в супермаркетах, а выбор товара был широк: бритвы, кофе, замороженные продукты, приправы, сыр, сласти, одежда и так далее. В день совершались десятки набегов. То, как, что и сколько нужно украсть жестко контролировалось: после кражи Геворк проверял, сколько и чего было украдено. Если результат его не удовлетворял, он кричал на парней, требовал компенсации. «Если украдете мало, сломаю челюсть», - неоднократно угрожал он. Не исполнять приказы Геворка не пытались, поскольку в противном случае угрожали всевозможными карами. «Если не пойдешь воровать, сломаю тебе челюсть. Приедут люди из России и грохнут тебя», - угрожал Геворк одному из потерпевших. Если парни хотели уехать из Финляндии, это означало возникновение многотысячного долга торговцам людьми, за невыплату которого или обращение в полицию обещали заняться семьями жертв. Так молодым людям ломали волю и отнимали возможность как-то выбраться из сложившейся ситуации.
Из Хельсинки в Ивангород
Трансграничная «торговля» была тщательно продумала сожителями Геворком Овипяном и Самирой Дементьевой. Если Геворк главным образом занимался сбором товара в Финляндии, то Самира заботилась о том, чтобы реализовывать его за деньги. Чтобы доставить украденное из Финляндии в Нарву через интернет-объявления нашли предлагающих транспортные услуги водителей, которые доставляли товар в общую квартиру Геворка и Самиры в приграничном городе. Они не знали, что товар, который нужно возить в Эстонию, был украден. Дальше нашли людей, у которых имелся свободный доступ в российский Ивангород, чтобы превращать украденное в Финляндии в деньги. Так поступали заказы, которые Самира определяла и отправляла Геворку в Финляндию.
Хотя жертв в итоге ловили в Финляндии на кражах и высылали обратно в Эстонию, их страдания на этом не заканчивались. Они были должны Геворку и Самире тысячи евро, поскольку слишком мало украли из-за того, что попались. Им обещали разные страдания, обещали зарезать и убить. «Если ты не отдашь нам деньги, то получишь нож. Один парень как-то перешел цыганам дорогу и его повесили», - сообщила Самира Дементьева о возможных последствиях одному из потерпевших. Чтобы погасить свой долг Самира предложила воровать в нарвских магазинах, что пару раз и сделали. И тогда один из потерпевших решил оказать сопротивление и обратился в полицию.
Геворка Овсипяна и Самиру Дементьеву задержали 22 ноября 2019 года и на следующий день суд санкционировал их арест.
По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Мари Луук, нужно признать, что в суде Овсепян и Дементьева пытались оправдать свою деятельность: в зале звучало утверждение, что все происходившее в Финляндии было добровольным. Кроме того, Дементьева утверждала, что действовала под давлением сожителя, но прокурор считает эти слова не заслуживающими доверия: речь идет об общем преступном плане. Прокурор Луук потребовала приговорить обоих по совокупности преступлений к девяти годам лишения свободы. Кроме того, Овсепяна нужно выслать из страны, поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации.
29 января этого года Вируский уездный суд признал вину Овсепяна и Дементьевой в торговле людьми и вымогательстве, и приговорил их к семи годам реального лишения свободы. Также суд пришел к выводу, что высылка с 10-летним запретом на въезд в Эстонию Овсепяна из страны оправдана. Остальные члены банды избежали обвинения в торговле людьми, но их признали виновными в вымогательстве и насилии. Два члена группировки оправданы. Приговор еще не вступил в силу.
В 2020 году количество случаев торговли людьми увеличилось
Хотя общее количество преступлений, связанных с торговлей людьми, в 2020 году не изменилось, в прошлом году с пяти до десяти увеличилось количество преступлений, зарегистрированных на основании статьи о торговле людьми, что за последние 17 лет является рекордом. Доля преступлений, квалифицирующихся как сводничество несколько уменьшилась. Если в 2019 году в Эстонии были зарегистрированы 45 случаев сводничества, то в прошлом году их было 37. Также в прошлом году стало меньше преступлений, связанных с торговлей людьми в отношении несовершеннолетних. Если в позапрошлом году их было 32, то в прошлом году — 26. Добавилось и одно пособничество в проституции.
В обзоре преступности за прошлый год Министерства юстиции отмечается, что сводничества и торговлю людьми (в том числе, и в отношении несовершеннолетних) характеризовало то, что часто исполнителем является тот же человек, преступление совершалось в отношении того же лица и речь идет о целом ряде преступлений. В обзоре указано, что почти все эпизоды сводничества происходили в конкретных таллиннских квартирах, салонах эротического массажа или гостиницах (одно преступление из 37 было совершено в ином месте) и почти половина случаев были связаны с привлечением иностранок, например, с Украины и из России.
Для торговли людьми в Эстонии часто привлекают именно иностранок. Больше всего звонков на консультационную линию поступает именно от них — 83 процента всех звонков. Также иностранцы подают очень много заявлений в Трудовую инспекцию, в которых жалуются, что им не заплатили зарплату или компенсацию. Второй год подряд услугой помощи предполагаемым жертвам пользуются многочисленные иностранцы, количество которых из-за пандемии несколько сократилось, но с которыми в этом году значительно больше работали через интернет. Всего было вынесено десять приговоров о торговле людьми, которыми наказали 21 человека и две фирмы.
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