Потерявший управление автомобиль протаранил микроавтобус

В легковушке и микроавтобусе были только водители. Скорая помощь доставила в больницу молодую женщину, которая управляла Audi.

Водитель микроавтобуса рассказал, что сразу заметил потерявший на повороте управление легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, он попытался съехать на правую обочину, но было уже поздно.

После столкновения водитель микроавтобуса тут же побежал смотреть, как себя чувствует находившаяся за рулем Audi молодая женщина. Она была в сознании. Коллеги водителя микроавтобуса, ехавшие за ним, сообщили в центр тревоги об аварии.

По словам водителя микроавтобуса, в результате аварии он травмировал руки.