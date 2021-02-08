Олег Осиновский: возможно увольнение половины сотрудников ДЛРЗ

Основная проблема состоит в том, что конкуренты завода в Литве, Польше, Украине, России, Чехии и Германии очень активно используют государственную помощь для экспорта.

«Часто это не деньги, а экспортные гарантии. Латвия сейчас проигрывает в конкуренции. Если бы Латвия, как и другие страны, применяла бы меры поддержки экспорта, у ДЛРЗ не было бы больших проблем», - сказал Осиновский.

Он выразил недоумение в связи с сообщением о том, что заводу отказано в экспортных гарантиях именно из-за судебных разбирательств.

По мнению Осиновского, финансовое учреждение Altum фактически заявило, что не хочет контролировать риски, поскольку возможно, что реальный бенефициар завода будет осужден. «К тому же я не вхожу в правление или совет предприятия. Как именно моя личная история с прокуратурой может повлиять на деятельность компании и увеличить риски Altum? Это невозможно! Я считаю, что это была обычная отписка», - сказал Осиновский.

Он добавил, что в настоящее время большинство клиентов ДЛРЗ - из Эстонии, Литвы, Польши, Германии, Чехии и других стран, со стороны Российского государства заказов нет.

«В настоящее время ДЛРЗ очень конкурентоспособен. В него вложены большие средства, он поднят до очень хорошего уровня. Это очень хорошее, я бы даже сказал, лучшее качество работы. Кроме того, ДЛРЗ имеет достаточно конкурентоспособные цены. Конечно, после девальвации российского рубля цены ниже, но за счет качества мы можем бороться за заказы», - сказал Осиновский.

На вопрос, что сейчас происходит с сотрудниками завода, есть ли у них работа или возможны увольнения, Осиновский ответил, что в последние два месяца работы было мало, объем сократился почти вдвое.

«В настоящее время мы никого не увольняем, потому что все еще надеемся получить экспортные гарантии», - добавил акционер.

Как сообщалось, предприятие не смогло получить экспортные гарантии из-за обвинений в адрес своего акционера и выгодоприобретателя Олега Осиновского.

По данным Firmas.lv, оборот группы Даугавпилсского локомотиворемонтного завода в 2019 году составил 38,446 миллиона евро, что на 31,9% больше, чем в 2018 году, а прибыль составила 86 026 евро по сравнению с убытками годом ранее.