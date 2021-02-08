SEB: из коронакризиса Эстония, Латвия и Литва выходят успешно

Объем валового внутреннего продукта Эстонии в последнем квартале прошлого года и в 2020 году в целом мы узнаем лишь через несколько недель. Зато латвийские и литовские статистики уже успели сопоставить первые цифры и дать экспресс-оценку состояния экономики. Результаты удивили — хотя ни одной стране не удалось предотвратить снижение экономического роста, оно оказалось довольно скромным, несмотря на жесткие ограничения, введенные в целях борьбы с коронавирусом. По предварительным данным, ВВП Литвы снизился в последнем квартале 2020 года всего на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а в Латвии лишь немногим больше — на 1,4%.

Для справки напомню, что ограничения в связи с коронавирусом как в Латвии, так и в Литве по своей строгости намного превзошли ограничения в Эстонии. Если в октябре общество еще могло нормально функционировать, с начала ноября обе страны были вынуждены ввести чрезвычайное положение. Кинотеатрам, театрам и различным другим развлекательным заведениям пришлось закрыться, рестораны могли работать только навынос. В декабре ситуация достигла апогея: люди больше не имели возможности даже пойти в магазин.

Незначительное снижение экономического роста в последнем квартале года также означает, что Латвия и Литва, вероятно, являются одними из наименее затронутых экономическим кризисом стран Европы. В то время как валовой внутренний продукт Латвии в прошлом году упал на 3,5%, в Литве снижение составило всего 0,9%. Не скрою, относительно хорошие экономические показатели Латвии и Литвы вселяют надежду на то, что и в Эстонии конец 2020 года оказался лучше, чем можно было опасаться. Например, благодаря более мягким ограничениям внутреннее потребление в Эстонии в конце года было, вероятно, даже в лучшем состоянии, чем в Латвии и Литве.

Устойчивость экономик Латвии и Литвы в последнем квартале года объяснить непросто. В условиях ограниченного внутреннего потребления Латвии помогли хорошие темпы роста промышленности и экспорта. С другой стороны, в конце года розничные продажи резко упали, а сокращение объемов кредитов свидетельствует и об осторожности в отношении инвестиций в основные средства. Хотя и в Литве розничные продажи в декабре снизились из-за ограничений, рост в предыдущие месяцы был опять же значительным. Мощный рост розничного кредитного портфеля отражает сохраняющуюся активность на рынке недвижимости. С другой стороны, предприятия значительно сократили свои инвестиции, и в отличие от Латвии последний квартал был не очень успешным и в промышленности.