Коронавирус обнаружили у четверых работников тюрем и двух заключенных

На прошлой неделе тесты на коронавирус оказались положительными у трех сотрудников Тартуской тюрьмы и у одного сотрудника Таллиннской тюрьмы. Всего среди сотрудников Таллиннской тюрьмы четыре активных случая заболевания, в Тартуской тюрьмы - шесть и в Вируской тюрьме - один, передает BNS.

Среди заключенных коронаположительных двое. На прошлой неделе в понедельник в Таллиннскую тюрьму прибыл отбывать наказание коронаположительный осужденный.

В субботу коронавирус нашли у заключенного Вируской тюрьмы, которого дважды на прошлой неделе из-за иных проблем со здоровьем из тюрьмы доставляли в больницу. В соответствии с рекомендациями Департамента здоровья, в самоизоляции будут 16 сотрудников Вируской тюрьмы, которые доставляли его в больницу и забирали оттуда.

Всего близких контактов среди сотрудников трех тюрем - 59 человек, близких контактов среди заключенных - 94.