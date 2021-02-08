Пн, 8.02.2021
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Игорь Калакаускас
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За сутки скончались пять человек с коронавирусом, среди них 39-летний мужчина

Пярнуская больница. ФОТО: Mailiis Ollino/

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3039 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 339, то есть 11,2% от общего количества.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 169 человек. В Харьюмаа 111 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавилось 35, в Пярнумаа — 34, в Ида-Вирумаа — 33, в Рапламаа — 13, в Вырумаа — 12, в Йыгевамаа — десять, в Ляэне-Вирумаа — восемь, в Ярвамаа — семь, в Вильяндимаа — четыре, в Валгамаа — три, на Хийумаа и на Сааремаа — по два, в Ляэнемаа — один новый случай. В Пыльвамаа не выявлено ни одного зараженного. В случае шести положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 549,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 19 400 человек

Под наблюдением Северного регионального отделения находится более 8800 человек, 2362 из которых инфицированы.

Под наблюдением Восточного регионального отделения находится более 3200 человек, из которых инфицирован 899.

Западное региональное отделение наблюдает более 2400 человек, из которых инфицированы 570.

Под наблюдением Южного регионального отделения находится более 5000 человек, из которых инфицированы 832.

Открыли 29 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 433 пациента

По состоянию на утро 8 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 433 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 31 пациенту, из которых 16 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Открыли 29 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали девять человек, четверо переведены в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались пять человек с коронавирусом: 87-летний мужчина, 82-летние мужчина и женщина, 64-летняя женщина и 39-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 466 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2712 случаеы заболевания COVID-19 у 2665 человек.

По состоянию на 8 февраля выздоровел 37 908 человек. Из них истории болезни 26 369 человек (69,6%) завершены, у 11 539 человек (30,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 810 622 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 48 267 положительных первичных результатов (6% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 35 917 человек, две дозы вакцины получил 17 564 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 35 917 человек, из которых 17 564 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 262 757 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 3178 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 345.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Действуют общегосударственные ограничения

С этой недели по всей Эстонии действуют одинаковые ограничения для борьбы с COVID-19, поскольку вирус демонстрирует равномерное распространение по всем регионам. Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут  обслуживать клиентов на месте до 21:00, при этом проводить вместе время разрешается группам до шести человек. В кинотеатрах, театрах, концертных залах и других местах проведения публичных мероприятий во внутренних помещениях со стационарным сидячими местами действует требование о заполнении не более чем на 50%. Подробную информацию можно найти на сайте www.kriis.ee/ru.

Кривая заражения демонстрирует признаки стабилизации, однако, несмотря на это, вирус все еще широко распространен. Основной причиной для беспокойства служит высокая заполненность мест в отделениях интенсивной терапии для больных COVID-19. Каждый человек может помочь предотвратить распространение вируса. Важно избегать ненужных контактов и соблюдать меры профилактики.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.

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