За сутки скончались пять человек с коронавирусом, среди них 39-летний мужчина

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 169 человек. В Харьюмаа 111 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавилось 35, в Пярнумаа — 34, в Ида-Вирумаа — 33, в Рапламаа — 13, в Вырумаа — 12, в Йыгевамаа — десять, в Ляэне-Вирумаа — восемь, в Ярвамаа — семь, в Вильяндимаа — четыре, в Валгамаа — три, на Хийумаа и на Сааремаа — по два, в Ляэнемаа — один новый случай. В Пыльвамаа не выявлено ни одного зараженного. В случае шести положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 549,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 19 400 человек

Под наблюдением Северного регионального отделения находится более 8800 человек, 2362 из которых инфицированы.

Под наблюдением Восточного регионального отделения находится более 3200 человек, из которых инфицирован 899.

Западное региональное отделение наблюдает более 2400 человек, из которых инфицированы 570.

Под наблюдением Южного регионального отделения находится более 5000 человек, из которых инфицированы 832.

Открыли 29 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 433 пациента

По состоянию на утро 8 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 433 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 31 пациенту, из которых 16 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Открыли 29 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали девять человек, четверо переведены в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались пять человек с коронавирусом: 87-летний мужчина, 82-летние мужчина и женщина, 64-летняя женщина и 39-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 466 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2712 случаеы заболевания COVID-19 у 2665 человек.

По состоянию на 8 февраля выздоровел 37 908 человек. Из них истории болезни 26 369 человек (69,6%) завершены, у 11 539 человек (30,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 810 622 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 48 267 положительных первичных результатов (6% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 35 917 человек, две дозы вакцины получил 17 564 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 35 917 человек, из которых 17 564 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.