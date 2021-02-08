Ученые Тартуского университета определили период сохранения антител к коронавирусу

Устойчивость антител к коронавирусу рассматривалась как продолжение исследований SARS-CoV-2 относительно серологической распространенности KoroSero-EST-1.

К исследованиям были привлечены пациенты из центров семейной медицины Курессааре (Сааремаа) и Ярвеотса (Таллинн), в организме которых с мая по июль 2020 года были антитела к коронавирусу. В ноябре 2020 года этих пациентов обследовали повторно.

Исследование KoroSero-EST-1 показало, что 80 процентов людей с антителами или серопозитивными людьми не имели симптомов, а относительно 56 процентов не было известно, сталкивались ли они с заболевшим COVID-19. Только 20 процентов имевших антитела людей подтвердили, что у них были какие-то симптомы коронавируса - высокая температура, насморк, тошнота, боль в горле, диарея или боль в груди.