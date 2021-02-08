Явлинский написал разгромную статью о Навальном и его сторонниках
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой критикует деятельность сидящего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой критикует деятельность сидящего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.
По его мнению, все расследования последнего не имеют практических результатов, а просто разжигают социальную рознь. Явлинский в своем весьма объемном материале утверждает, что политик использует несовершеннолетних в политических целях, привлекая их на незаконные митинги, пишет NEWSru со ссылкой на Znak.com.
«Политическое направление Навального - это популизм и национализм. Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», - считает Явлинский.
Явлинский пишет, что протестные волны, которые поднимались в России с 2011 года, не представляли серьезную проблему для властей. В этом году протестная активность связана с возвращением Навального. «Он вернулся в Россию намеренно, несмотря на недвусмысленное предупреждение со стороны властей об аресте. Решение суда о его заключении - политическое, как и все судебно-правовые события, происходящие с ним многие годы», - отмечает политик.
«Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», - пишет Явлинский. Он указывает, что расследования Навального известны и популярны, но практических результатов для общества не имеют, а просто разжигают социальную рознь. «Фильмов в YouTube недостаточно - необходима политическая борьба за новое российское государство, за новую Конституцию, за Учредительное собрание», - считает политик.
По мнению политика, надо учиться побеждать на выборах в тех условиях, которые есть. «Главное, верить в себя, в свой народ и не выбирать из двух зол, а делать выбор исключительно в пользу добра: строить новую Россию - без путинизма и популизма», - пишет он.
Сторонников Навального лидер «Яблока» обвиняет в вождизме и неспособности к компромиссам, а также в том, что их заботит только судьба Навального, но не, например, война на Украине или в Сирии. При этом Явлинский пишет, что «Навального с командой, возможно, используют втемную, а собирать урожай будут другие».
Статья вызвала острую реакцию в рядах российской оппозиции и внутри самого «Яблока». Многие считают, что после такого заявления политика стоит исключить из партии «Яблоко», поскольку он сделал невозможным выдвижение от нее кандидатов в регионах, которые ранее рассматривали такую возможность.
Представители некоторых региональных отделений «Яблока» выразили несогласие с Явлинским и предложили рассматривать его мнение исключительно как частное. Сторонники Навального призвали исключить Явлинского из основанной им партии.
Леонид Волков предлагает вспомнить статью Явлинского осенью, когда оппозиционерам опять предложат «сплотить ряды и дать „Яблоку" еще один шанс». «Ни одна партия в истории России не исключила столько членов „за нанесение политического ущерба" сколько партия „Яблоко". Явлинский нанес сейчас огромный политический ущерб? Очевидно. Исключайте его нахрен, и осенью можно будет сделать отличную коалицию», - считает Волков.
Экс-мэр Екатеринбурга, бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил, что не будет рассматривать партию «Яблоко» как платформу для выдвижения в Госдуму после того, как лидер этой партии Григорий Явлинский опубликовал критический текст об Алексее Навальном. «Я видел это заявление, - сказал Ройзман - Для меня исчезла последняя возможность выдвижения от „Яблока" в Госдуму».
Молодежное «Яблоко» Новосибирска также выпустило заявление, в котором указало, что позиция Явлинского не является общепартийной. «Митинги, организованные командой Навального, были мирными, детей на данных акциях было меньше 5%, а значит, заявления гражданина Явлинского были ложью. Более того, лично нам его заявление кажется наносящим политический урон партии. Мы надеемся на сотрудничество на выборах в Госдуму 2021 со всеми независимыми оппозиционными силами», - сообщили в партии.
Статья Григория Явлинского об Алексее Навальном - одно из мнений, которое есть во фракции по этому вопросу. К тому же, слова Явлинского были вырваны из контекста, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин.
«Что касается оценки политических взглядов, которую высказывает Явлинский, это партийная дискуссия. В партии разные мнения есть. Мнение, которое высказывает Явлинский, оно распространено в партии. Никаких официальных позиций по этому вопросу нет, но дискуссия полезна», - сказал он.
«Цитата Явлинского вырвана из контекста. "Яблоко" выступает за освобождение Навального. Мы считаем приговор вынесен ему политическим, репрессивным. Он направлен на запугивание оппозиции людей, которые хотят проявлять активность. Мы также выступаем за освобождение всех, кто был задержан на последних акциях, и прекращение всех дел, заведенных на них», - заявил депутат.
Заместитель председателя Нижегородского отделения «Яблока» Алексей Садомовский заявил, что статья Григория Явлинского, в которой он критикует Алексея Навального, наносит «политический урон партии». «Заявление г-на Явлинского не является общей позицией партии, и очень надеюсь, что и не станет», - написал он в Twitter. Садомовский считает ложью утверждение Явлинского, что Навальный использует несовершеннолетних на митингах. «За Навальным никто слепо не идет, его солидарно поддерживают, и это круто», - написал он.
В прошлом Навальный был членом «Яблока», но в 2007 году он был исключен из партии с формулировкой «за нанесение политического ущерба». Навальный и Явлинский и ранее негативно отзывались друг о друге.