Явлинский написал разгромную статью о Навальном и его сторонниках

По его мнению, все расследования последнего не имеют практических результатов, а просто разжигают социальную рознь. Явлинский в своем весьма объемном материале утверждает, что политик использует несовершеннолетних в политических целях, привлекая их на незаконные митинги, пишет NEWSru со ссылкой на Znak.com.

«Политическое направление Навального - это популизм и национализм. Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», - считает Явлинский.

Явлинский пишет, что протестные волны, которые поднимались в России с 2011 года, не представляли серьезную проблему для властей. В этом году протестная активность связана с возвращением Навального. «Он вернулся в Россию намеренно, несмотря на недвусмысленное предупреждение со стороны властей об аресте. Решение суда о его заключении - политическое, как и все судебно-правовые события, происходящие с ним многие годы», - отмечает политик.

«Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», - пишет Явлинский. Он указывает, что расследования Навального известны и популярны, но практических результатов для общества не имеют, а просто разжигают социальную рознь. «Фильмов в YouTube недостаточно - необходима политическая борьба за новое российское государство, за новую Конституцию, за Учредительное собрание», - считает политик.

По мнению политика, надо учиться побеждать на выборах в тех условиях, которые есть. «Главное, верить в себя, в свой народ и не выбирать из двух зол, а делать выбор исключительно в пользу добра: строить новую Россию - без путинизма и популизма», - пишет он.

Сторонников Навального лидер «Яблока» обвиняет в вождизме и неспособности к компромиссам, а также в том, что их заботит только судьба Навального, но не, например, война на Украине или в Сирии. При этом Явлинский пишет, что «Навального с командой, возможно, используют втемную, а собирать урожай будут другие».

Статья вызвала острую реакцию в рядах российской оппозиции и внутри самого «Яблока». Многие считают, что после такого заявления политика стоит исключить из партии «Яблоко», поскольку он сделал невозможным выдвижение от нее кандидатов в регионах, которые ранее рассматривали такую возможность.

Представители некоторых региональных отделений «Яблока» выразили несогласие с Явлинским и предложили рассматривать его мнение исключительно как частное. Сторонники Навального призвали исключить Явлинского из основанной им партии.

Леонид Волков предлагает вспомнить статью Явлинского осенью, когда оппозиционерам опять предложат «сплотить ряды и дать „Яблоку" еще один шанс». «Ни одна партия в истории России не исключила столько членов „за нанесение политического ущерба" сколько партия „Яблоко". Явлинский нанес сейчас огромный политический ущерб? Очевидно. Исключайте его нахрен, и осенью можно будет сделать отличную коалицию», - считает Волков.