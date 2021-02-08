В общеобразовательных школах стартуют опросы удовлетворенности

Руководитель отдела тестирования и оценки Департамента по делам образования и молодежи Айми Пюйя отметила, что с годами опросы удовлетворенности становятся все популярнее и являются хорошим подспорьем для руководства учебного заведения при организации школьной работы. «Руководитель каждого участвующего учебного заведения получит отзывы о результатах своей школы, которые можно использовать как для анализа деятельности в прошлом учебном году, так и для определения планов на будущее», — говорит Пюйя и указывает, что в этом году в некоторых школах также будет проанализирована взаимосвязь между удовлетворенностью учащихся и общими компетенциями.

Помимо анонимных опросов удовлетворенности, в этом году в сотрудничестве с Таллиннским университетом пройдет персонализированный сбор данных среди учеников 4-х и 8-х классов отобранных школ. На основе этих данных будет проанализирована взаимосвязь между удовлетворенностью учащихся и общими компетенциями. К концу июня участвующие школы получат обобщенный обзор взаимосвязи между учебными и коммуникативными навыками и результатами уровневой работы по математике.

Опросы удовлетворенности в общеобразовательных школах будут проходить с 8 февраля до 14 марта. Кроме того, этой весной будут проведены опросы удовлетворенности в профессиональных учебных заведениях и детских садах. В профессиональных учебных заведениях сбор данных будет проходить с 15 марта до 11 апреля, а в детских садах — с 26 апреля до 23 мая.

Не позднее конца учебного года участвующие учреждения получат обратную связь о результатах своей школы или детского сада. Собранная информация может быть использована учебным заведением для анализа своей текущей деятельности и планирования мер по улучшению. Обратная связь предоставляется для каждой целевой группы, включающей не менее пяти респондентов.

Общегосударственные опросы удовлетворенности школой и школьной средой проводятся в таком виде пятый раз. Ученики, учителя и родители ежегодно опрашиваются уже более трех лет. Опросы проводятся в электронном виде, и каждая участвующая школа получает руководство и школьные веб-ссылки, которые предоставляет целевым группам, участвующим в опросе. Пройти опросы можно на эстонском, русском и английском языках.