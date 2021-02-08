Власти Литвы обсудят план карантинных послаблений
В понедельник правительство Литвы планирует рассмотреть план смягчения карантинных правил, поскольку в стране сокращается статистика заболеваемости коронавирусом.
В понедельник правительство Литвы планирует рассмотреть план смягчения карантинных правил, поскольку в стране сокращается статистика заболеваемости коронавирусом.
Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что сначала министры утвердят принципиальную схему смягчения карантина, и по ней уже будут приниматься конкретные решения.
В начале прошлой недели правительство разрешило возобновить работу центрам лыжного спорта. Предполагалось, что на той же неделе также будут приняты решения об открытии салонов красоты и магазинов промтоваров, однако рассмотрение этих вопросов было отложено на следующую неделю.
Второй карантин в Литве действует с начала ноября. Еще прежним правительством Саулюса Сквернялиса были закрыты кафе, бары и рестораны, спортклубы, кинотеатры, запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничены уроки в школах.
Правительство Шимоните в декабре сделало карантин еще более строгим, указало закрыть большинство магазинов промтоваров, мест спорта и отдыха, ограничило передвижение людей между самоуправлениями, запретило собрания, было продлено удаленное обучение школьников, разрешено общаться только с одним домашним хозяйством.
В последнее время в правящей коалиции началось обсуждение того, что в разных самоуправлениях могут действовать разные карантинные правила.
Между тем, министр экономики Литвы Аушрине Армонайте, в свою очередь, представила правительству предложения дополнительных субсидий для бизнеса, пострадавшего от карантина. Она также предлагает предусмотреть компенсацию для тестирования в компаниях.