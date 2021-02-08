Очень плохое здоровье может лишить вакцинации

Главный специалист по связям с общественностью и пропаганды здоровья Кассы здоровья (Больничная касса начала переводить организацию под новое название по отделам — ред.) Хейди Кукк признала жесткий факт: не все находящиеся в домах попечения Эстонии люди получат вакцину: «Люди с синдромом старческой астении, в очень плохом общем состоянии и приближающиеся к смерти, кроме обычных побочных эффектов от вакцины (например, температура, тошнота и рвота) могут переносить вакцину тяжелее, а у очень тяжелых больных это может ускорить наступление смерти. Поэтому вакцинирующие всегда оценивают риск и пользу, и очень тщательно оценивают возможный ущерб и пользу».

Postimees удалось поговорить с пожелавшей сохранить анонимность женщиной, чья пожилая мать находится под опекой в одном из таллиннских медицинских учреждений. Страдающая деменцией очень пожилая дама проводит дни в основном без движения в постели и часто не узнает приходящих ее навестить родственников. В середине января дочери позвонили и спросили, согласна ли она как опекун с вакцинацией своей матери?

«Я сказала, что вы — врачи и медицинские работники, но я не против. Заполнила необходимые документы и поставила дигитальную подпись. Прошло какое-то время и мне позвонили из заведения опеки и сказали, что мама заболела коронавирусом. Для меня это было полным шоком, думала, как она могла заразиться, я даже не смогла ни о чем спросить. Думаю, что она заразилась от работников дома попечения, поскольку я два месяца не могла попасть к маме. Прошло еще несколько дней и я решила спросить, делали ли маме вакцинацию? Ответили, что не делали, не хватило. Я не знаю, помогло бы это, поскольку между подписанием документов и заболеванием прошло всего несколько дней, но если ты болен, тебя так и так не будут колоть».

Руководитель дома попечения, с которым изданию удалось побеседовать, заверил, что дефицита вакцины нет и при необходимости возможность вакцинирования предлагают одному и тому же человеку, будь он подопечный или опекающий. И это может быть больше, чем один раз. Например, бывают такие случаи, когда отказавшиеся от вакцины позже хотят получить укол, после того, как подумают. Утверждения, будто кому-то из родственников сказали, что для ее матери вакцины не хватило, руководитель заведения считает ложью. Чтобы сохранить конфиденциальность, Postimees не назовет ни учреждения, ни имени обеспокоенного родственника.

Дома специального ухода начали вакцинировать позже