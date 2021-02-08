Пн, 8.02.2021
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Март Хельме
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Очень плохое здоровье может лишить вакцинации

Дом попечения в Вильяндимаа. ФОТО: Elmo Riig

В группы риска вируса SARS-CoV-2 входят пожилые люди и те, кто страдает от многих хронических заболеваний, поэтому они являются одними из первых, кто получит в Эстонии вакцину. Но те, кто находится в особо тяжелом состоянии, напротив, могут остаться без заветного укола, пишет Postimees.

Главный специалист по связям с общественностью и пропаганды здоровья Кассы здоровья (Больничная касса начала переводить организацию под новое название по отделам — ред.) Хейди Кукк признала жесткий факт: не все находящиеся в домах попечения Эстонии люди получат вакцину: «Люди с синдромом старческой астении, в очень плохом общем состоянии и приближающиеся к смерти, кроме обычных побочных эффектов от вакцины (например, температура, тошнота и рвота) могут переносить вакцину тяжелее, а у очень тяжелых больных это может ускорить наступление смерти. Поэтому вакцинирующие всегда оценивают риск и пользу, и очень тщательно оценивают возможный ущерб и пользу».

Postimees удалось поговорить с пожелавшей сохранить анонимность женщиной, чья пожилая мать находится под опекой в одном из таллиннских медицинских учреждений. Страдающая деменцией очень пожилая дама проводит дни в основном без движения в постели и часто не узнает приходящих ее навестить родственников. В середине января дочери позвонили и спросили, согласна ли она как опекун с вакцинацией своей матери?

«Я сказала, что вы — врачи и медицинские работники, но я не против. Заполнила необходимые документы и поставила дигитальную подпись. Прошло какое-то время и мне позвонили из заведения опеки и сказали, что мама заболела коронавирусом. Для меня это было полным шоком, думала, как она могла заразиться, я даже не смогла ни о чем спросить. Думаю, что она заразилась от работников дома попечения, поскольку я два месяца не могла попасть к маме. Прошло еще несколько дней и я решила спросить, делали ли маме вакцинацию? Ответили, что не делали, не хватило. Я не знаю, помогло бы это, поскольку между подписанием документов и заболеванием прошло всего несколько дней, но если ты болен, тебя так и так не будут колоть».

Руководитель дома попечения, с которым изданию удалось побеседовать, заверил, что дефицита вакцины нет и при необходимости возможность вакцинирования предлагают одному и тому же человеку, будь он подопечный или опекающий. И это может быть больше, чем один раз. Например, бывают такие случаи, когда отказавшиеся от вакцины позже хотят получить укол, после того, как подумают. Утверждения, будто кому-то из родственников сказали, что для ее матери вакцины не хватило, руководитель заведения считает ложью. Чтобы сохранить конфиденциальность, Postimees не назовет ни учреждения, ни имени обеспокоенного родственника.

Дома специального ухода начали вакцинировать позже

Скольким находящимся в домах попечения пожилым людям вакцину не сделали по решению вакцинирующего, выяснить не удалось. Но выяснилось, что ко 2 февраля первую дозу получили 3731 обитателей домов попечения и 657 домов специального ухода, плюс 105 людей, получающих услуги помощи в быту. По данным СМИ, в 2018 году в эстонских домах попечения находились 7866 человек, мест тогда в них было 8300. Статистика также показывает, что еще по состоянию на 1 февраля на заднем плане оставалась вакцинация в домах специального ухода, где находятся люди с расстройством психики и глубокой или тяжелой инвалидностью. К той же дате из 191 обычного дома попечения первую дозу вакцины получили жители 88 домов (46%), а из 61 дома специального ухода вакцинированы были 15 (24%).

Главный специалист по связям с общественностью Кассы здоровья Хейди Кукк сказала, что нет никакой особой причины, почему дома специального ухода отошли на задний план, и объяснила задержку с вакцинацией нюансами с поставкой.

И руководитель службы услуг первичного уровня Кассы здоровья Кюлли Фридеманн подтвердила, что никакого предпочтения в пользу обычных домов попечения не делали, а также объяснила: «Для домов специального ухода характерно рассеивание и маленькие подразделения, что также может влиять на темпы вакцинации».

Через неделю после того, как Postimees отправил первый запрос по этой теме, уровень вакцинации уже сровнялся, и к 7 февраля вакцинация была проведена в 143 обычных домах попечения и в 43 домах специального ухода. И все же Фридеманн подчеркнула, что часть пациентов учреждений опеки остались невакцинированными. Причин много, а Фридеманн добавила, что точную статистику из-за этого сложно обнародовать. Главным образом не вакцинируют тех, у кого «очень плохое общее состояние и жизнь приближается к концу, поэтому вакцинирующие оценили риск возможного ущерба выше, чем пользу. В некоторых случаях они отказались сами или такое решение за них принял опекун».

Старикам советуют mRNA-вакцину

Эва Лехтла из пресс-отдела Министерства социальных дел сказала, что вакцинирующие исходят из рекомендаций экспертной комиссии иммуно-профилактики, и все работники проходят по каждой используемой вакцине отдельное экспертное обучение. С 7 февраля в Эстонию начала прибывать основанная на аденовирусном штамме вакцина фирмы AstraZeneca, которую комиссия, например, не советует колоть людям старше 70 лет, хотя Европейский департамент лекарств позволил каждой стране принимать самостоятельное решение. Причина — небольшое количество исследований. Например, финские эксперты советуют использовать для вакцинации стариков mRNA-вакцины.

И Хейди Кукк отметила, что высокий возраст сам по себе не является противопоказанием в случае вакцинации. Скорее наоборот: «По возрасту госпитализированных видно, что Covid-19 угрожает, прежде всего, именно пожилым людям, а потому к исследованиям вакцин привлекали и людей старше 65 лет с хроническими заболеваниями».

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