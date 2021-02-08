Очень плохое здоровье может воспрепятствовать вакцинации

Главный специалист по связям с общественностью и пропаганды здоровья Кассы здоровья (Больничная касса начала переводить организацию под новое название по отделам) Хейди Кукк признала суровый факт: не все находящиеся в домах попечения Эстонии люди будут вакцинированы. «Люди с синдромом старческой астении, в очень плохом общем состоянии и приближающиеся к смерти, могут переносить вакцину тяжелее, помимо обычных побочных эффектов от вакцины, как, например, температура, тошнота и рвота, у них могут проявиться и другие, а у очень тяжелых больных прививка может ускорить наступление смерти. Поэтому вакцинирующие всегда оценивают риск и пользу, и очень тщательно оценивают возможный ущерб и пользу».

Postimees удалось поговорить с пожелавшей сохранить анонимность женщиной, пожилая мать которой находится под опекой в одном из таллиннских медицинских учреждений. Страдающая деменцией престарелая дама в основном проводит дни без движения в постели и часто не узнает приходящих навестить ее родственников. В середине января дочери позвонили и спросили, согласна ли она как опекун на вакцинацию своей матери?

«Я сказала, что врачи и медицинские работники - они, но я не против. Заполнила необходимые документы и поставила дигитальную подпись. Прошло какое-то время и мне позвонили из заведения опеки и сказали, что мама заболела коронавирусом. Для меня это было полным шоком, думала, как она могла заразиться, я даже не смогла ни о чем спросить. Думаю, что она заразилась от работников дома попечения, поскольку я два месяца не могла попасть к маме. Прошло еще несколько дней, и я решила спросить, делали ли маме вакцинацию? Ответили, что не делали, не хватило. Я не знаю, помогла бы вакцина, поскольку между подписанием документов и заболеванием прошло всего несколько дней, но если ты болен, тебя не будут колоть».

Руководитель дома попечения, с которым изданию удалось побеседовать, заверил, что дефицита вакцины нет и при необходимости возможность вакцинирования предлагают одному и тому же человеку, будь он подопечный или опекающий, не один раз. Например, бывают такие случаи, когда отказавшиеся от вакцины позже, после того, как подумают, соглашаются. Утверждения, будто кому-то из родственников сказали, что вакцины не хватило, руководитель заведения считает ложью. Чтобы сохранить конфиденциальность, Postimees не назовет ни учреждения, ни имени обеспокоенной женщины.

Дома специального ухода начали вакцинировать позже