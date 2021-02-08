Пн, 8.02.2021
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Игорь Калакаускас
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Вестеринен: у меня было надежное алиби

Андрей Вестеринен. ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Причиной своего быстрого освобождения после задержания по делу о нападении на члена научного совета и главврача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга юрист Андрей Вестеринен назвал надежное алиби, сообщает Rus.ERR.

«Меня освободили, потому что мой представитель Ярослав Радзивилл показал видеозапись, сделанную в офисе одного моего клиента», – заявил Вестеринен на брифинге в понедельник, добавив, что эта запись показывает, что во время нападения около больницы он находился с клиентом.

По его словам, с 18:00 до 20:00, когда было совершено нападение, он был в офисе одного торгового предприятия. Вестеринен вообще не помнит, когда последний раз был в Мустамяэ.

Говоря об обыске в своем доме, Вестеринен сообщил, что все было сделано очень деликатно и у него забрали только зимние ботинки и чек на последнюю покупку топлива.

Напомним, что в среду около 19:00 незнакомец облил мочой главврача Северо-Эстонской региональной больницы профессора Пеэпа Тальвинга, который в это время садился в свою машину на парковке больницы в Мустамяэ. Затем злоумышленник скрылся. На следующий день в рамках расследования этого инцидента был задержан Андрей Вестеринен, который ранее подвергся критике из-за травли руководителя научного совета Ирью Лутсар.

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