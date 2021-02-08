Вестеринен: у меня было надежное алиби

«Меня освободили, потому что мой представитель Ярослав Радзивилл показал видеозапись, сделанную в офисе одного моего клиента», – заявил Вестеринен на брифинге в понедельник, добавив, что эта запись показывает, что во время нападения около больницы он находился с клиентом.

По его словам, с 18:00 до 20:00, когда было совершено нападение, он был в офисе одного торгового предприятия. Вестеринен вообще не помнит, когда последний раз был в Мустамяэ.

Говоря об обыске в своем доме, Вестеринен сообщил, что все было сделано очень деликатно и у него забрали только зимние ботинки и чек на последнюю покупку топлива.