Вестеринен: у меня было надежное алиби

«Меня освободили, потому что мой представитель Ярослав Радзивилл показал видеозапись, сделанную в офисе одного моего клиента», – заявил Вестеринен на брифинге в понедельник, добавив, что эта запись показывает, что во время нападения около больницы он находился с клиентом.
По его словам, с 18:00 до 20:00, когда было совершено нападение, он был в офисе одного торгового предприятия. Вестеринен вообще не помнит, когда последний раз был в Мустамяэ.
Говоря об обыске в своем доме, Вестеринен сообщил, что все было сделано очень деликатно и у него забрали только зимние ботинки и чек на последнюю покупку топлива.
Напомним, что в среду около 19:00 незнакомец облил мочой главврача Северо-Эстонской региональной больницы профессора Пеэпа Тальвинга, который в это время садился в свою машину на парковке больницы в Мустамяэ. Затем злоумышленник скрылся. На следующий день в рамках расследования этого инцидента был задержан Андрей Вестеринен, который ранее подвергся критике из-за травли руководителя научного совета Ирью Лутсар.