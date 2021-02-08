Песков: высылка ряда зарубежных дипломатов - следствие действий на фоне незаконных беспорядков в РФ, Москва этого терпеть не намерена

"Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствие тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобного она терпеть не намерена", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем Песков воздержался от комментариев в связи с высказыванием главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которое он сделал по возвращении из Москвы, что Россия все больше отдаляется от Европейского Союза. Представитель Кремля отметил, что не знает, повлияла ли высылка дипломатов, совпавшая с его визитом, на позицию Борреля.