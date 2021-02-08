Пн, 8.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Песков: высылка ряда зарубежных дипломатов - следствие действий на фоне незаконных беспорядков в РФ, Москва этого терпеть не намерена
1 мин для прочтения

Песков: высылка ряда зарубежных дипломатов - следствие действий на фоне незаконных беспорядков в РФ, Москва этого терпеть не намерена

Дмитрий Песков. ФОТО: Maxim Shemetov/AP

Россия не намерена терпеть вмешательство в свои внутренние дела, высылка ряда зарубежных дипломатов тому подтверждение, заявили в Кремле.

"Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствие тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобного она терпеть не намерена", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем Песков воздержался от комментариев в связи с высказыванием главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которое он сделал по возвращении из Москвы, что Россия все больше отдаляется от Европейского Союза. Представитель Кремля отметил, что не знает, повлияла ли высылка дипломатов, совпавшая с его визитом, на позицию Борреля.

"Здесь я не берусь судить, что могло повлиять на такую оценку", - сказал Песков.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back