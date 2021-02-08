Кокорины и Мамаев подали кассационную жалобу

«Жалобы направили почтой (сейчас только такой порядок из-за ограничений) в прошлый четверг. Вот-вот поступят в суд, будет назначено заседание суда Кассационной инстанции», – сказал Барик.

В октябре 2018 года Александр Кокорин, сейчас играющий за «Фиорентину», вместе с братом Кириллом, а также Павел Мамаев, теперь выступающий за «Ростов», и Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам.