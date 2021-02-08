Авторов фильма о пароме «Эстония» оправдали
В понедельник, 8 февраля, шведский суд оправдал авторов документального фильма «„Эстония” – находка, которая изменит все», которых прокуратура обвиняла в нарушении могильного покоя, пишет Postimees.
В понедельник, 8 февраля, шведский суд оправдал авторов документального фильма «„Эстония” – находка, которая изменит все», которых прокуратура обвиняла в нарушении могильного покоя, пишет Postimees.
Прокурор требовал приговорить подсудимых в условному тюремному заключению и штрафу, но суд решил оправдать авторов фильма Хендрика Эвертссона и Линуса Адерссона, передал STT.
Дело касается показанного минувшей осенью фильма, авторы которого спустили к останкам парома удаленно управляемого робота-ныряльщика и сняли материал, который показал большую пробоину в корпусе судна, что вызвало новые сомнения в адрес выводов официального расследования.
В 1995 году Швеция, Эстония и Финляндия решили установить на месте катастрофы режим могильного покоя, который в том числе запрещает гражданам этих государств погружения на этом месте.
Находки авторов фильма привели к призывам начать новое расследование причин гибели парома. В декабре Швеция сообщила, что планирует изменить закон, чтобы позволить новое расследование.