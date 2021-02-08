Пн, 8.02.2021
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Калле Лаанет
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  • Исповедь водителя: налоги не плачу, а за русских клиентов мне стыдно
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Исповедь водителя: налоги не плачу, а за русских клиентов мне стыдно

  • Таксисты вынуждены скрывать свои доходы
  • С работой в Таллинне стало совсем тяжело
  • За 1000 евро крутить баранку не хочется
  • Налоговики теперь трясут всех подряд
"Настоящими" такси стали пользоваться намного меньше. ФОТО: Dmitri Kotjuh

«За 1000 евро работать не хочется, –  пишет пожелавший остаться анонимным водитель Bolt и Yandex, работающий в Таллинне. – Мы вынуждены скрывать свои доходы, хотя теперь налоговая трясет всех подряд, даже самых мелких предпринимателей. Видно, денег в госбюджете совсем не осталось».

За полтора года регулярной работы в таксоизвозе Алекс (имя изменено, но редакции оно известно) ни разу не платил налоги, ссылаясь на необходимость обеспечить себе достойное существование. Недавно его настигли «письма счастья» от налоговой службы: «Меня уверяли, когда я пришел временно поработать в Bolt и Yandex, что данные о доходах эти платформы никогда не выдадут, но я-то не подумал тогда, что меня могут вычислить с другой стороны – через карту обслуживания, подтверждающую право на таксоизвоз (выдается муниципалитетомприм.ред.)».   

Теперь Алекс корит себя: «Люди, которые поумнее были, не показывали свои доходы на счете. Они получали их по-черному, не светили официально». От ответа на прямой вопрос, идет ли речь о зарплате в конвертах, собеседник уклонился: «Этого я вам сказать не могу. (Смеется). Наверное, как-то так».

Алекс признает, что готов платить налоги, но на определенных условиях: «Я согласен, что налоги платить надо, но давайте тогда сделаем какие-то минимальные тарифы, регламентированные со стороны профсоюзов, чтобы водитель мог за восемь часов зарабатывать хоть какой-то минимум, который позволит ему оформить больничный, уехать в отпуск, накопить на пенсию и так далее. Боюсь, что в таком случае тарифы на поездки резко вырастут до уровня 15-20-летней давности».

Реальность полна разочарований. «Еще два года назад "бомбили" все подряд и зарабатывали хорошо», – утверждает Алекс. Теперь же, по его словам, поездки не стоят ни гроша, а конкуренция – огромная: «С работой в Таллинне нынче тяжело, все сейчас идут в таксоизвоз. Клиентов практически нет, а тарифы мизерные. Даже не знаю, что будет дальше».

Молодого человека, вернувшегося пару лет назад из-за границы на постоянное место жительства в Эстонии, смущает и другая сторона жизни за баранкой: «Такси открыло мне глаза на наше общество. Раньше я был лучшего мнения о жителях Таллинна. Теперь же насмотрелся самого дна. Не знаю почему, но мне стыдно за русских».

Приводим исповедь таллиннского таксиста Алекса без купюр, от первого лица.

За человека не считают

Такси Yandex, как самое дешевое, выбирают низшие слои общества. Мне есть с чем сравнить, потому что за полтора года, пока я занимаюсь таксоизвозом, я половину своего рабочего времени провел в Bolt и еще половину – в Yandex. Клиенты Yandex – в основном русские. Среди них встречаются и алкоголики, и проститутки, и девушки из сферы эскорт-услуг. При этом тебя вообще за человека не считают – не стесняясь прямо в машине обсуждают все свои проблемы.

Возил я всяких, даже ворюг по ломбардам – вчера они гопнули у кого-то телефон, а сегодня везут его на такси в ломбард. Вот этого «дна» я насмотрелся столько! Честно говоря, раньше я был лучшего мнения о жителях Таллинна. 

Почему-то в Bolt, где цены подороже где-то на 20%, клиенты – и вежливые, и порядочные, ни разу никто не пытался с бутылкой или стаканом водки в машину залезть, все люди – адекватные, конфликтов вообще не было.

Я не могу понять почему, но мне за русских стыдно. Мне хочется работать с эстонцами. В общей своей массе эстонцы – намного более культурные, спокойные, нетребовательные.

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Эстонцы относятся к водителю такси с пониманием, даже если ты ошибся и не туда свернул, не доехал до подъезда. С русскими такое не проходит! За полтора года мне только однажды позвонил русский парень и предупредил, что будет ждать машину не по конкретному адресу, а на автобусной остановке, чтобы мне было удобнее подъехать. Он меня удивил! Клиентов вообще не волнует, что ты можешь в их дворе застрять, забуксовать или машину поцарапать.

Очумевшие и обезумевшие клиентки

Знаете, в интернете как-то был опубликован нашумевший ролик под названием «Вези меня, мразь!», в котором показано, как девушка, опоздавшая на какую-то встречу, вела себя неадекватно в такси. У меня тоже была похожая ситуация. До рукоприкладства дело, к счастью, не дошло. Но эти очумевшие и обезумевшие женщины решили, что они заказывают не такси, а личного водителя. Им кажется, что они вправе за эти два евро вести себя по-хамски. Меня трудно вывести из себя, но некоторые клиенты и на такое способны. Я, кстати, тоже высаживал клиенток из такси. И не раз!

На фоне пандемии хорошо видно, насколько жители Таллинна не уважают друг друга. Мои просьбы к клиентам надевать в такси маску вызывают конфликты и скандалы. Всем чихать на остальных. Если в магазинах еще ходят для приличия в масках, то в такси большинство садится без масок. Обидно!

Эти люди даже не понимают, что если водитель заболеет, он лишится средств к существованию, просто не сможет заработать на жизнь и вся семья останется без дохода.

У нас нет Больничной кассы! Для нас таксоизвоз – не халтура, а постоянный заработок. Мы вынуждены были скрывать свои доходы, чтобы работать не за 4 евро в час, а получать побольше.

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Каждый водитель может включить себе оба приложения и через них работать. На Yandex, если сделаешь 10 поездок за сутки, твоя минимальная компенсация за поездку составит 2 евро, а за 20 поездок – уже 40 евро. Отсюда следует вычесть топливо, аренду/амортизацию автомобиля, 19-20% уходит самой фирме и еще столько же – налог государству. Однако Yandex по специальной шкале доплачивает водителям за эти 20 поездок 15-20 евро. Чем больше поездок сделано в день, тем выгоднее.

За 40 поездок выходит 185 евро брутто. Правда, чтобы совершить столько поездок, надо встать в шесть утра и завершить рабочий день в 11 вечера.

Я не псих, не хочу никого угробить

Приходится ли мне работать в таком режиме? Нет, я не псих. Мне мое здоровье дороже, и я не хочу никого угробить. Многие люди садятся в такси и вообще не задумываются о безопасности, доверяя свою жизнь в чужие руки. А ведь даже в городе можно попасть в серьезное ДТП, расстаться с жизнью или остаться калекой.

Сейчас все пересели с общественного транспорта на такси, даже молодежь. В мое время было не так: такси брали только тогда, когда ехать нужно было далеко или просто компания возвращалась с дискотеки. Брали машину на всю толпу и делили одно такси на всех. Сейчас же 80% заказов делают одиночки, причем представительницы женского пола.

Налоги платить надо, но…

Я согласен, что налоги платить надо, но давайте тогда сделаем какие-то минимальные тарифы, регламентированные со стороны профсоюзов, чтобы водитель за 8 часов мог зарабатывать хоть какой-то минимум, который позволит ему оплачивать медицинскую страховку, брать больничный, ходить в оплачиваемый отпуск, копить на пенсию и так далее. Боюсь, что в таком случае тарифы на поездки резко вырастут до уровня 15-20-летней давности.

Платформа не дает водителю никаких социальных гарантий. Она просто забирает у таксиста 20% его дохода. Считаю, что это очень много.

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Когда я сам был простым клиентом такси, то об этих моментах вообще не задумывался. Мне важно было просто подешевле доехать. Правда, раньше мы были уверены, что у таксиста есть стаж вождения, удостоверение таксиста, а теперь мы вообще не знаем, к кому садимся в машину. За рулем может оказаться совсем молодой пацан или даже взрослый водитель, но с мизерным опытом вождения.

Культура вождения в Таллинне – очень низкая. Скажу честно, что после Северных стран мне трудно было перестроиться и принять эту культуру вождения.

Письма счастья от Налоговой

Меня Налоговый департамент своими письмами задолбал. Как выяснилось, они теперь получили данные от Департамента шоссейных дорог о владельцах карты обслуживания, подтверждающей право работать водителем такси (выдается муниципалитетомприм. ред.).

И теперь, согласно этому списку, рассылаются письма с просьбой уплатить налоги за 2019 год. Похоже, что денег в госбюджете совсем нет, и налоговики трясут всех, даже самых мелких предпринимателей. У меня самого нет статуса предпринимателя. Я занимаюсь таксоизвозом как частное лицо.

Знаете, если я буду еще и государству платить налог, то мне придется возить клиентов за 4 евро в час – это же просто ни о чем! Повторюсь, что с этих зарплат у нас ничего не копится на пенсию, не оплачиваются больничные и отпуска.

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Многие водители регистрируются как FIE, показывают минимальную доходность, платят государству копеечку, и их не трогают. Но мне такой вариант не подходит! На 700-800 евро я точно прожить не смогу.

Проблемы в таксоизвозе созданы самим государством: они запустили сюда этот бизнес с использованием таксоплатформ, и теперь эта сфера никак не регулируется! Наверное, кто-то получил с этого свою выгоду.

За 1000 евро работать не хочется

Я решил попробовать себя в этом бизнесе, когда вернулся из-за рубежа в Эстонию и хотел найти работу. Думал, что всё это временно, поработаю чуть-чуть и поступлю учиться, но… всё так затянулось.

С работой в Таллинне сейчас тяжело, а за 1000 евро работать не хочется.

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Занимаюсь таксоизвозом уже полтора года. Вначале я мог 6-7 часов поработать и свои 50-60 евро чистыми за смену заработать. Выходило примерно 10 евро в час за вычетом всех расходов на аренду/износ машины и топливо. Это, конечно, без уплаты налогов государству. За месяц набегало 1500 евро чистыми. За эти деньги можно было позволить себе и поучиться, и досугом заняться.

Постепенно из-за конкуренции между Yandex и Bolt цены стали падать, началась охота за таксистами. Сначала они демпинговали, потом начали таксистов переманивать. На первых порах в Bolt было работать приятнее, так как расценки там были выше. Но с прошлого года Yandex стал предлагать водителям хитрую систему бонусов. Чем больше поездок, тем выше бонус – по прогрессивной шкале. Скажем, при 10 поездках за смену час работы будет стоить 2.50, при 20 – уже 3.50, а при 25 – еще выше. Если при этом клиент заплатил всего 2 евро за поездку, Yandex доплачивал водителю остальную сумму.

С января прошлого года фирма предлагала хорошие доплаты, в результате одна поездка приносила водителю 4 евро чистыми. Когда началась первая волна эпидемии, доплаты порезали на 20% и потом еще сократили. В итоге за 25 поездок за смену – а больше сделать уже сложнее – касса получается 75 евро. Если отсюда вычесть налоги, топливо и другие расходы, остается менее 3 евро за поездку. У нас получается в среднем 3 заказа в час, вот и считайте! Не знаю, что дальше будет.

Раньше по 14-15 часов работали и можно было заработать по 120 евро в день! Еще пару лет назад люди бомбили хорошо и хорошо зарабатывали.

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И украинцы бомбили, и многие другие, и ездили все подряд. А теперь все изменилось к худшему. 

Конкуренция обостряется

Bolt сам себя загнал в яму. Раньше у него самый дешевый тариф назывался Basic, и его включали водители-мигранты из Африки и других стран, которые брали себе дешевые 15-летние «Хонды». Таких машин на смене было мало, а время ожидания – долгим. И никто из клиентов тогда не хотел так долго ждать, все заказывали более дорогой тариф Standard, который примерно на 20% дороже, чем расценки у Yandex. И все было хорошо.

Весной не стало работы, таксисты сидели без заказов и включили себе тариф Basic, чтобы хоть как-то мотивировать клиента ездить на такси, пусть и подешевле. В итоге клиенты быстро привыкли к пакету Basic и стали заказывать именно этот тариф.

Так и получилось, что Bolt сам пересадил клиента на дешевый Basic. Соответственно, наши получки в Bolt упали. Многие люди сейчас сидят без работы, поэтому вынуждены заниматься таксоизвозом. Конкуренция очень большая.   

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Знал бы прикуп, жил бы...

Пока я не знаю, предоставляют ли Bolt и Yandex данные о наших доходах в Налоговый департамент. Но налоговая меня уже вычислила, и теперь уж точно придется платить налоги.

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Нет смысла скрывать от них свои доходы, потому что они рано или поздно это узнают, подав запрос в любой банк. Чем больше я буду упираться рогом, тем больше затяну на себе этот узел.  

Водители, которые поумнее были, не светили свои доходы на счете. Они их получали как-то по-другому, по-черному, не показывая официально.

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Меня уверяли, когда я пришел временно поработать в таксоизвозе, что Bolt и Yandex эти данные никогда не выдадут, но я-то не подумал, что меня могут вычислить с другой стороны – через карту обслуживания, которая выдается Таллинном.   

К сведению. 9 февраля представитель Налогово-Таможенного департамента Татьяна Клеттенберг прокомментирует в прямом эфире в студии Postimees ситуацию с изменением правил налогообложения для частных лиц, занимающихся таксоизвозом. Смотрите интервью во вторник в 13:30!

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