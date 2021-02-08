Исповедь водителя: налоги не плачу, а за русских клиентов мне стыдно

Проблемы в таксоизвозе созданы самим государством: они запустили сюда этот бизнес с использованием таксоплатформ, и теперь эта сфера никак не регулируется! Наверное, кто-то получил с этого свою выгоду.

За 1000 евро работать не хочется

Я решил попробовать себя в этом бизнесе, когда вернулся из-за рубежа в Эстонию и хотел найти работу. Думал, что всё это временно, поработаю чуть-чуть и поступлю учиться, но… всё так затянулось.

С работой в Таллинне сейчас тяжело, а за 1000 евро работать не хочется. 23

Занимаюсь таксоизвозом уже полтора года. Вначале я мог 6-7 часов поработать и свои 50-60 евро чистыми за смену заработать. Выходило примерно 10 евро в час за вычетом всех расходов на аренду/износ машины и топливо. Это, конечно, без уплаты налогов государству. За месяц набегало 1500 евро чистыми. За эти деньги можно было позволить себе и поучиться, и досугом заняться.

Постепенно из-за конкуренции между Yandex и Bolt цены стали падать, началась охота за таксистами. Сначала они демпинговали, потом начали таксистов переманивать. На первых порах в Bolt было работать приятнее, так как расценки там были выше. Но с прошлого года Yandex стал предлагать водителям хитрую систему бонусов. Чем больше поездок, тем выше бонус – по прогрессивной шкале. Скажем, при 10 поездках за смену час работы будет стоить 2.50, при 20 – уже 3.50, а при 25 – еще выше. Если при этом клиент заплатил всего 2 евро за поездку, Yandex доплачивал водителю остальную сумму.

С января прошлого года фирма предлагала хорошие доплаты, в результате одна поездка приносила водителю 4 евро чистыми. Когда началась первая волна эпидемии, доплаты порезали на 20% и потом еще сократили. В итоге за 25 поездок за смену – а больше сделать уже сложнее – касса получается 75 евро. Если отсюда вычесть налоги, топливо и другие расходы, остается менее 3 евро за поездку. У нас получается в среднем 3 заказа в час, вот и считайте! Не знаю, что дальше будет.

Раньше по 14-15 часов работали и можно было заработать по 120 евро в день! Еще пару лет назад люди бомбили хорошо и хорошо зарабатывали. 23

И украинцы бомбили, и многие другие, и ездили все подряд. А теперь все изменилось к худшему.

Конкуренция обостряется

Bolt сам себя загнал в яму. Раньше у него самый дешевый тариф назывался Basic, и его включали водители-мигранты из Африки и других стран, которые брали себе дешевые 15-летние «Хонды». Таких машин на смене было мало, а время ожидания – долгим. И никто из клиентов тогда не хотел так долго ждать, все заказывали более дорогой тариф Standard, который примерно на 20% дороже, чем расценки у Yandex. И все было хорошо.

Весной не стало работы, таксисты сидели без заказов и включили себе тариф Basic, чтобы хоть как-то мотивировать клиента ездить на такси, пусть и подешевле. В итоге клиенты быстро привыкли к пакету Basic и стали заказывать именно этот тариф.

Так и получилось, что Bolt сам пересадил клиента на дешевый Basic. Соответственно, наши получки в Bolt упали. Многие люди сейчас сидят без работы, поэтому вынуждены заниматься таксоизвозом. Конкуренция очень большая. 23

Знал бы прикуп, жил бы...

Пока я не знаю, предоставляют ли Bolt и Yandex данные о наших доходах в Налоговый департамент. Но налоговая меня уже вычислила, и теперь уж точно придется платить налоги. 23

Нет смысла скрывать от них свои доходы, потому что они рано или поздно это узнают, подав запрос в любой банк. Чем больше я буду упираться рогом, тем больше затяну на себе этот узел.

Водители, которые поумнее были, не светили свои доходы на счете. Они их получали как-то по-другому, по-черному, не показывая официально. 23

Меня уверяли, когда я пришел временно поработать в таксоизвозе, что Bolt и Yandex эти данные никогда не выдадут, но я-то не подумал, что меня могут вычислить с другой стороны – через карту обслуживания, которая выдается Таллинном.