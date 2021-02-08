Вот-вот грянут морозы: спасатели просят избегать чрезмерной топки печи

Опыт Спасательного департамента показывает, что с приходом сильных морозов, возрастает число пожаров и смертей в них. Чтобы избежать несчастий, департамент советует топить печь или другие отопительные системы осторожно и постепенно.

«Когда погода холодная, то хочется отопить дом как можно быстрее. Однако необходимо учитывать, что сильная нагрузка может губительно сказаться на отопительной печи, и вместо теплого дома результатом интенсивного прогрева может стать пожар. Поэтому лучше топить печь менее интенсивно, но несколько раз», - сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс. - Также стоит помнить, что между двумя процессами топки печи стоит выждать восемь часов. Тогда печь достаточно остынет и следующая топка будет безопаснее».

Также нужно проследить за тем, чтобы около камина, печи или плиты не находились мебель, ковры, дрова, картон и другие легковоспламеняемые предметы. Обязательно нужно следить за тем, чтобы печная заслонка не закрылась слишком рано. «Безопаснее всего закрывать заслонку тогда, когда все угли остыли. Это происходит после закрытия печной двери примерно через 20 минут», - объяснил Саареметс.

Если для того, чтобы нагреть воздух нужно использовать радиаторы или воздуходувки, то стоит избегать перегрузки электросистемы. На подобные отопительные средства нельзя вешать одежду или накрывать другими вещами.

При низких температурах могут также заледенеть трубы. И в этом случае не стоит забывать правила безопасности. «Во избежание обледенения труб, стоит покрыть их дополнительной изоляцией. Ни в коем случает нельзя отогревать их открытым огнём, например, паяльной лампой», - сказал Виктор Саареметс. Самый безопасный способ отогреть трубы – это использовать нагревательный кабель или воздуходувку, но под присмотром. Если самому отогреть трубы не получается, лучше вызвать для этого профессиональную помощь.

Помимо соблюдения правильных методов обогрева, стоит также проверить датчики дыма и угарного газа в вашем доме и убедиться, что приборы находятся в рабочем состоянии.

После того, как вы проверили свой дом на пожарную безопасность, проверьте безопасен ли дом ваших соседей. Также не стоит забывать и о домашних питомцах, которые живут на улице – обязательно впустите их в дом погреться.

В холодную погоду спасатели также проводят более тщательные проверки пустых зданий и построек, которые, по данным Спасательного департамента, не отвечают требованиям пожарной безопасности, чтобы снизить риск возникновения пожара.

Как в холодную погоду избежать пожара:

Избегайте перегрева

В холодную погоду хочется больше топить печи, камины и плиты. При обогреве рекомендуем следовать принципу – за раз меньше, но чаще. Возле плиты, печи и камина не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Следует проявлять осторожность, чтобы не закрыть заслонку слишком рано. Если для получения дополнительного тепла необходимо использовать электрические радиаторы или воздуходувки, это нужно делать разумно, чтобы не перегружать электрическую систему. Обогреватели и радиаторы нельзя накрывать одеждой.

Не закрывайте печную заслонку слишком рано

Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, но при этом очень токсичен.

Не курите в квартире

Когда на улице холодно, люди больше времени проводят дома. Департамент напоминает, что курить на балконе и в помещении опасно для жизни.

Не нагревайте трубы открытым огнем

Не утепленные должным образом трубы при низких температурах часто замерзают. Для того, чтобы этого избежать, стоит накрыть их слоем дополнительной изоляции. Ни в коем случае нельзя отогревать трубы открытым огнем, например, паяльной лампой. Лучше всего использовать нагревательный кабель или воздуходувку, но под присмотром.

Проверьте датчик дыма

Жизни спасает только датчик в рабочем состоянии! Проверьте, работает ли ваш датчик. При необходимости поменяйте батарейки и почистите его от пыли.

Помогите своим более слабым родственникам и знакомым