Продажи новых автомобилей в Эстонии за год упали на 12,7%

По данным союза, в Эстонии год на рынке новых автомобилей начался с роста и хотя продажи пока уступали показателям января прошлого года, они оказались больше среднего за полгода в 2020 году, когда их было продано всего 1500.

Два самых популярных сегмента и в январе этого года — по-прежнему внедорожники среднего класса (28 процентов) и автомобили малого среднего класса (23,4 процента).

Гибридных автомобилей было продано 483, а работающих на CNG газовых автомобилей 83. Электромобилей было продано 25.

В первую тройку популярных марок автомобилей в январе входили Toyota (383 проданных автомобиля), Škoda (355) и Citroёn (185). Самой популярной моделью в январе была Toyota RAV4 (170). За ней следовали Škoda Octavia (167) и Citroёn Berlingo (121).

Продажи специальных автомобилей в январе в Эстонии составили 514 новых машины, что на 9,3% меньше, чем год назад. Самыми популярными марками автомобилей в январе были Toyota (75), Renault (74) и Peugeot (55).