Спецтехника на дороге: кто и кому должен уступать

Так, Центр надзора за дорожным движением в своей публикации обратил внимание на то, что люди регулярно обращаются с вопросами, связанными с техникой, занимающейся обслуживанием дорог и тротуаров. Например, автомобилистов интересует, может ли такое транспортное средство с включенным желтым проблесковым маячком проезжать перекресток на запрещающий сигнал светофора. В полиции однозначно говорят, что это запрещено.

Согласно части 4 статьи 84 Закона о дорожном движении, водитель транспортного средства технической службы с включенным проблесковым маячком желтого цвета может при выполнении трудовых заданий отступать от требований, установленных частью 1 статьи 14, статьями 20 и 45 и частью 6 статьи 48 настоящего Закона, а также от требований дорожных знаков, за исключением знаков приоритета и знаков ограничения скорости, и требований дорожной разметки.

Тажке, согласно части 2 статьи 17 закона, участник дорожного движения обязан уступить дорогу транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета или синим сигнальным огнем и включенным или не включенным специальным звуковым сигналом и сопровождаемому им транспортному средству, а также транспортному средству с включенным желтым проблесковым маячком при выполнении им работ на дороге и сопровождаемому им транспортному средству. При необходимости участник дорожного движения должен остановиться, чтобы уступить дорогу.

Исходя из вышеизложенного, автомобиль технического обслуживания может двигаться по левой стороне дороги с использованием желтого проблескового маячка, парковаться и останавливаться в местах, где это запрещено законом, выезжать за пределы полосы движения, двигаться по тротуару и совершать левый поворот или разворот вне населенного пункта через разделительную полосу. В то еж время при использовании своих законных прав водитель транспортного средства должен обеспечить безопасность движения.

Несмотря на то, что в некоторых ситуациях водитель транспортного средства технической службы при использовании желтой мигалки может игнорировать некоторые пункты закона, в случае со знаками («Уступи дорог» и знак STOP) и запрещающими движение сигналами светофора водитель обязан их соблюдать.