В странах Балтии за сутки выявлено менее 900 заболевших COVID-19

Накануне в странах Балтии было выявлено 1388 заболевших COVID-19, из которых 491 был зарегистрирован в Литве, 480 - в Латвии и 417 - в Эстонии

В Эстонии за прошедшие сутки было проанализировано 3039 первичных тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 339 или 11,2% от числа суточных тестов, сообщил в понедельник департамент здоровья.

За последние сутки скончались пять человек. Всего после начала пандемии умерли 466 человек, выздоровели - 37 908, сделано около 810,6 тыс. первичных тестов на коронавирус, из которых 48 тыс. 267 (6,0%) оказались позитивными. Введена как минимум одна доза вакцины у 35 тыс. 917 человек, курс вакцинации завершен у 17 тыс. 564 человек.

В воскресенье в Эстонию была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 7200 доз, вакцина будет предложена через семейных врачей людям из группы риска младше 70 лет, занятым в оказании жизненно важных услуг и педагогам.

Иммунизация этих групп на первом этапе будет проходить в уездах с наиболее высоким уровнем заражаемости - в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа.

По заключенному с AstraZeneca договору предварительной закупки, Эстония должна получить в общей сложности 1,3 млн доз данного препарата, которые позволят иммунизировать к коронавирусу 650 000 человек.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 270 новых случаев COVID-19, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщает в понедельник агентство BNS со ссылкой на Департамент статистики страны. Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 тыс. 39 случаев COVID-19, выздоровели 138 тыс. 207 человек, от коронавируса скончались 2 955 человек. Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 78 тыс. 622 человека, двумя дозами - 45 тыс. 499.

Имеющаяся эпидемиологическая ситуация позволяет смягчить карантин, должно учитываться и положение мелкого бизнеса, заявил старший советник президента Литвы по социально-экономическим вопросам Симонас Крепшта.

По его словам, в данный момент малый бизнес "адсорбирует основной карантинный удар". Однако Крепшта подчеркнул, что послабления нужно вводить ответственно. По его утверждению, президентская администрация видит две альтернативы: смягчение в самоуправлениях, где регистрируется меньше всего заражений, или применение очень больших требований безопасности.

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 288 новых случаев COVID-19, умерли восемь пациентов, сообщает в понедельник Центр профилактики и контроля заболеваний. По его данным, с начала пандемии коронавирус в Латвии был выявлен у 72 тыс. 88 человек, скончались 1347 заболевших.

Первые вакцины AstraZeneca от COVID-19, которые получит Латвия, будут использоваться для вакцинации врачей и фармацевтов, и только потом вакцинация будет начата в центрах социального ухода, заявила на Латвийском радио руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

По ее словам, вакцинацию клиентов и сотрудников центров социального ухода планируется начать и закончить в этом месяце, если доставка вакцин не будет отложена. Руководитель бюро добавила, что клиенты домов престарелых хотят прививаться, больше проблем с персоналом, с которым еще предстоит работать.

Латвия в воскресенье получила первую партию или 7200 доз вакцины против COVID-19 производства AstraZeneca, сообщили агентству BNS в Национальной службе здравоохранения.

Также, по данным агентства BNS, с начала вакцинации в Латвии первую дозу вакцины против COVID-19 получили 17 тыс. 794 человека, из которых 14 тыс. 195 человек получили и вторую прививку, завершив вакцинацию.

31 января сообщалось, что общее количество доз вакцины, полученных на тот момент в Латвии, составляет 31 тыс. 425, в том числе 30 тыс. 225 доз вакцины Pfizer и BioNTech и 1200 доз вакцины Moderna. Планировалось, что в феврале Латвия может получить более 72 тыс. 800 доз вакцины AstraZeneca.