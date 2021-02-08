Картина дня: гибель новорожденного, суд на участниками смертельной аварии и исповедь таксиста
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 февраля.
Чуть более недели назад в Тартумаа пьяный водитель устроил тяжелую аварию, в которой серьезно пострадала беременная. Несмотря на все усилия врачей, новорожденный скончался в больнице. Читать далее...
На проходящем в понедельник в Харьюском уездном суде процессе Иса Халилов и Вячеслав Калашников, обвиняемые в трагическом ДТП на Лаагна-теэ в Таллинне с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими, частично признали свою вину. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3039 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 339, то есть 11,2% от общего количества. Читать далее...
«За 1000 евро работать не хочется, – пишет пожелавший остаться анонимным водитель Bolt и Yandex, работающий в Таллинне. – Мы вынуждены скрывать свои доходы, хотя теперь Налоговая трясет всех подряд, даже самых мелких предпринимателей. Видно, денег в госбюджете совсем не осталось».
«Мы знаем, где ты живешь! Знаем, что у твоей бабушки был инсульт. Если ты откажешься воровать, то не сможешь сидеть и ходить, забудешь, как дышать. Ты не будешь дышать, пока я не разрешу», - угрожал 35-летний Геворк Овсипян одной из своих несовершеннолетних жертв, которую он обманным путем заставил совершать кражи в Финляндии. Читать далее...
Причиной своего быстрого освобождения после задержания по делу о нападении на члена научного совета и главврача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга юрист Андрей Вестеринен назвал надежное алиби. Читать далее...
В группы риска вируса SARS-CoV-2 входят пожилые люди и те, кто страдает многими хроническими заболеваниями, поэтому они являются одними из первых в Эстонии, кто будет привит. Но те, кто находится в особо тяжелом состоянии, напротив, могут остаться без заветной вакцины. Читать далее...
"В одной из недавних телепередач о возвращении Алексея Навального в Россию, коими сегодня заполнен эфир всех каналов, независимо от их идеологических симпатий/антипатий, я вскользь услышал, как некая полит-дама назвала главного на сегодняшний день внутреннего оппонента кремлевского насельника – скоморохом", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.
Проект закона об обязательном тестировании на коронавирус всех приезжающих в Финляндию из-за границы, вероятно, не поступит на рассмотрение парламента на этой неделе. Читать далее...
Ученые-медики Тартуского университета опубликовали первые в Эстонии данные о стойкости антител к коронавирусу после бессимптомного или легкого заболевания, установив, что антитела у 80 процентов обследованных сохранялись и через восемь месяцев. Читать далее...
В понедельник, 8 февраля, шведский суд оправдал авторов документального фильма «„Эстония” – находка, которая изменит все», которых прокуратура обвиняла в нарушении могильного покоя. Читать далее...
В ночь на вторник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. На побережье местами возможен небольшой снег. Ветер преимущественно восточной четверти 2-8, в окрестностях Рижского залива порывы 12, утром 15 м/с. Температура воздуха ночью -15..-21, по востоку Эстонии местами -25, на побережье местами -7..-12°С. Читать далее...
7 февраля в программе "Вести недели" на канале "Россия 1" показали сюжет под названием "Немецкая жизнь Навального: вилла в престижнейшем районе Фрайбурга". Корреспондент Анастасия Попова посетила Фрайбург и показала интерьеры дома, в котором жил Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники Charite. "Роскошность" жизни Навального в Германии быстро стала поводом для большого числа мемов. "Медуза" собрала лучшие. Читать далее...
Десятидневное ограничение на передвижения будет применяться к людям, прибывающим в Эстонию из стран Европейского союза и европейской экономической зоны, Шенгенской зоны с уровнем заражения более 150 человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. Читать далее...
Мэр Нарвы Катри Райк отказалась от должности заместителя председателя Социал-демократической партии, вышла из состава правления соцдемов и покинула пост главы Ида-Вируского округа партии, свое решение она обосновала невозможностью совмещать работу во главе Нарвской горуправы с другими существенными обязанностями. Читать далее...
Сегодня защитники Керсти Крахт потребовали в суде немедленного освобождения их обвиняемой или установления электронного надзора. Сама Крахт также дала согласие на электронный надзор. Читать далее...
Южно-Африканская Республика (ЮАР) объявила о приостановке использования вакцины AstraZeneca, которая оказались неэффективной против распространяющего в стране нового штамма коронавируса. По словам главы научного совета Ирьи Лутсар, за такими сообщениями внимательно следят, но в настоящее время в планы вакцинации Эстонии не вносится никаких изменений. Читать далее...
В связи с ростом числа заболевших COVID-19 людей кризисная комиссия приняла решение временно ужесточить ограничения, направленные на предотвращение распространения вируса в Маарду, сообщается на сайте города. Читать далее...