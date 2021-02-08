Картина дня: гибель новорожденного, суд на участниками смертельной аварии и исповедь таксиста

По вине пьяного водителя погиб ребенок

Чуть более недели назад в Тартумаа пьяный водитель устроил тяжелую аварию, в которой серьезно пострадала беременная. Несмотря на все усилия врачей, новорожденный скончался в больнице. Читать далее...

Cмертельная авария на Лаагна-теэ: обвиняемые частично признали вину

На проходящем в понедельник в Харьюском уездном суде процессе Иса Халилов и Вячеслав Калашников, обвиняемые в трагическом ДТП на Лаагна-теэ в Таллинне с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими, частично признали свою вину. Читать далее...

За сутки скончались пять человек с коронавирусом, среди них 39-летний мужчина

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3039 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 339, то есть 11,2% от общего количества. Читать далее...

Исповедь водителя: налоги не плачу, а за русских клиентов мне стыдно

«За 1000 евро работать не хочется, – пишет пожелавший остаться анонимным водитель Bolt и Yandex, работающий в Таллинне. – Мы вынуждены скрывать свои доходы, хотя теперь Налоговая трясет всех подряд, даже самых мелких предпринимателей. Видно, денег в госбюджете совсем не осталось».

Нарвская парочка заставляла подростков воровать в Финляндии

«Мы знаем, где ты живешь! Знаем, что у твоей бабушки был инсульт. Если ты откажешься воровать, то не сможешь сидеть и ходить, забудешь, как дышать. Ты не будешь дышать, пока я не разрешу», - угрожал 35-летний Геворк Овсипян одной из своих несовершеннолетних жертв, которую он обманным путем заставил совершать кражи в Финляндии. Читать далее...

Вестеринен: у меня было надежное алиби

Причиной своего быстрого освобождения после задержания по делу о нападении на члена научного совета и главврача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга юрист Андрей Вестеринен назвал надежное алиби. Читать далее...

Очень плохое здоровье может воспрепятствовать вакцинации

В группы риска вируса SARS-CoV-2 входят пожилые люди и те, кто страдает многими хроническими заболеваниями, поэтому они являются одними из первых в Эстонии, кто будет привит. Но те, кто находится в особо тяжелом состоянии, напротив, могут остаться без заветной вакцины. Читать далее...

Алексей Навальный: пророк или скоморох?

"В одной из недавних телепередач о возвращении Алексея Навального в Россию, коими сегодня заполнен эфир всех каналов, независимо от их идеологических симпатий/антипатий, я вскользь услышал, как некая полит-дама назвала главного на сегодняшний день внутреннего оппонента кремлевского насельника – скоморохом", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.

Финские СМИ: закон об обязательном тестировании на COVID-19 пока принять не могут

Проект закона об обязательном тестировании на коронавирус всех приезжающих в Финляндию из-за границы, вероятно, не поступит на рассмотрение парламента на этой неделе. Читать далее...

Ученые Тартуского университета определили период сохранения антител к коронавирусу