Картина дня: суд на участниками смертельной аварии, исповедь таксиста и торговля людьми
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3039 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 339, то есть 11,2% от общего количества. Читать далее...
«За 1000 евро работать не хочется, – пишет пожелавший остаться анонимным водитель Bolt и Yandex, работающий в Таллинне. – Мы вынуждены скрывать свои доходы, хотя теперь Налоговая трясет всех подряд, даже самых мелких предпринимателей. Видно, денег в госбюджете совсем не осталось».
На проходящем в понедельник в Харьюском уездном суде процессе Иса Халилов и Вячеслав Калашников, обвиняемые в трагическом ДТП на Лаагна-теэ в Таллинне с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими, частично признали свою вину. Читать далее...
«Мы знаем, где ты живешь! Знаем, что у твоей бабушки был инсульт. Если ты откажешься воровать, то не сможешь сидеть и ходить, забудешь, как дышать. Ты не будешь дышать, пока я не разрешу», - угрожал 35-летний Геворк Овсипян одной из своих несовершеннолетних жертв, которую он обманным путем заставил совершать кражи в Финляндии. Читать далее...
Причиной своего быстрого освобождения после задержания по делу о нападении на члена научного совета и главврача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга юрист Андрей Вестеринен назвал надежное алиби. Читать далее...
В группы риска вируса SARS-CoV-2 входят пожилые люди и те, кто страдает многими хроническими заболеваниями, поэтому они являются одними из первых в Эстонии, кто будет привит. Но те, кто находится в особо тяжелом состоянии, напротив, могут остаться без заветной вакцины. Читать далее...
"В одной из недавних телепередач о возвращении Алексея Навального в Россию, коими сегодня заполнен эфир всех каналов, независимо от их идеологических симпатий/антипатий, я вскользь услышал, как некая полит-дама назвала главного на сегодняшний день внутреннего оппонента кремлевского насельника – скоморохом", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.
Проект закона об обязательном тестировании на коронавирус всех приезжающих в Финляндию из-за границы, вероятно, не поступит на рассмотрение парламента на этой неделе. Читать далее...
Ученые-медики Тартуского университета опубликовали первые в Эстонии данные о стойкости антител к коронавирусу после бессимптомного или легкого заболевания, установив, что антитела у 80 процентов обследованных сохранялись и через восемь месяцев. Читать далее...
В понедельник, 8 февраля, шведский суд оправдал авторов документального фильма «„Эстония” – находка, которая изменит все», которых прокуратура обвиняла в нарушении могильного покоя. Читать далее...
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