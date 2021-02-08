Комиссии Рийгикогу избрали своих председателей
Восемь постоянных комиссий Рийгикогу избрали своих председателей и заместителей председателей.
Восемь постоянных комиссий Рийгикогу избрали своих председателей и заместителей председателей.
Председателем комиссии по окружающей среде была избрана Йоко Алендер, заместителем председателя – Андрес Метсоя.
Председателем комиссии по сельской жизни был избран Тармо Тамм, заместителем председателя – Мерри Аарт.
Председателем конституционной комиссии был избран Тоомас Кивимяги, заместителем председателя – Лаури Ляэнеметс.
Председателем финансовой комиссии был избран Эрки Сависаар, заместителем председателя – Айвар Кокк.
Председателем комиссии по государственной обороне был избран Энн Ээсмаа, заместителем председателя – Лео Куннас.
Председателем комиссии по социальным делам была избрана Сирет Котка, заместителем председателя – Хельмен Кютт.
Председателем комиссии по иностранным делам был избран Марко Михкельсон, заместителем председателя – Юри Луйк.
Председателем правовой комиссии был избран Яанус Карилайд, заместителем председателя – Хельо Пикхоф.
В комиссии по экономике выборы прошли на позапрошлой неделе. Председателем комиссии был избран Кристен Михал, заместителем председателя – Свен Сестер.
Выборы в комиссии по культуре состоятся во вторник.
Председатель и заместитель председателя комиссии по делам Европейского союза будут избраны в пятницу. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, в комиссии по делам ЕС должно быть не менее 15 членов. Кроме того, в ней должен быть представлен по меньшей мере один член от каждой постоянной комиссии.
В Рийгикогу работает 11 постоянных и три специальные комиссии. В специальных комиссиях выборы пройдут позже. В Рийгикогу работают следующие специальные комиссии: комиссия по надзору за учреждениями безопасности, комиссия по борьбе с коррупцией и комиссия по контролю государственного бюджета.
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