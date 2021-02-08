Комиссии Рийгикогу избрали своих председателей

Председатель и заместитель председателя комиссии по делам Европейского союза будут избраны в пятницу. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, в комиссии по делам ЕС должно быть не менее 15 членов. Кроме того, в ней должен быть представлен по меньшей мере один член от каждой постоянной комиссии.