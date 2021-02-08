Фонд защиты семьи и традиций проведет пикет перед штаб-квартирой КаПо

Пикет состоится 12 февраля, так как в этот день пройдет ровно месяц, как Полиция безопасности и Государственная прокуратура заявили о подозрении в коррупции, что привело к распаду правительства и отмене референдума о браке.

По словам председателя правления SAPTK Варро Вооглайда, силовые структуры так и не объяснили, почему о подозрениях в коррупции нужно было заявлять именно в тот день, когда в Рийгикогу должно было состояться окончательное голосование по вопросу референдума о браке.

Также Вооглайд указал на то, что Полиция безопасности отказалась предоставить объяснения и доказательства не только общественности, но и спецкомиссии по надзору за правоохранительными органами, действующей в Рийгикогу, хотя эта комиссия имеет законное право и обязанность осуществлять надзор за деятельностью КаПо.

«Мы увидели, что КаПо словно государство в государстве, которое обладает огромной властью и действует в условиях большой секретности, но в то же время сообщает о своей деятельности настолько формально и минимально, что, по сути, государственный надзор за ее деятельностью не осуществляется», - отмечает Вооглайд.

По его словам, в правовом государстве такого не должно быть: «Меньшее, что мы как граждане можем сделать в этой ситуации, - это мирно, но уверенно протестовать против такого положения дел».