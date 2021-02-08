AstraZeneca подтвердила пригодность доставленных в Латвию вакцин

Напомним, перед передачей доставленных в воскресенье вакцин AstraZeneca кабинетам вакцинации латвийская сторона ожидала одобрения от производителя, поскольку было констатировано, что поставщик отклонился от предписанной процедуры - температура доставки вакцин была на полградуса ниже установленной, пишет Rus.TVNET.

Теперь AstraZeneca подтвердила, что такое отклонение от температуры не влияет на качество вакцины.

Учреждения в Риге и ближайших к столице регионах получат вакцины уже завтра, а в более отдаленные регионы она будет доставлена во вторник и среду.

Как уже сообщал RUS.TVNET, а воскресенье, 7 февраля, на склады поставщика логистических услуг Vakcina была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca.

Температура доставки вакцины была на полградуса ниже установленной - от 2 до 8 градусов Цельсия. Теперь ожидается подтверждение от производителя для дальнейшего использования вакцин, чтобы гарантировать качество вакцинации.

За соблюдение процедуры транспортировки, включая температурный режим, несет ответственность поставщик, выбранный производителем.