Вт, 9.02.2021
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AstraZeneca подтвердила пригодность доставленных в Латвию вакцин

ФОТО: EPA/DGA/LUIS CORREAS HANDOUT

Предприятие AstraZeneca подтвердило, что доставленные 7 февраля в Латвию вакцины от Covid-19 можно передавать со склада поставщика логистической услуги поставщикам услуги вакцинации, сообщает агентство LETA.

Напомним, перед передачей доставленных в воскресенье вакцин AstraZeneca кабинетам вакцинации латвийская сторона ожидала одобрения от производителя, поскольку было констатировано, что поставщик отклонился от предписанной процедуры - температура доставки вакцин была на полградуса ниже установленной, пишет Rus.TVNET.

Теперь AstraZeneca подтвердила, что такое отклонение от температуры не влияет на качество вакцины.

Учреждения в Риге и ближайших к столице регионах получат вакцины уже завтра, а в более отдаленные регионы она будет доставлена во вторник и среду.

Как уже сообщал RUS.TVNET, а воскресенье, 7 февраля, на склады поставщика логистических услуг Vakcina была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca.

Температура доставки вакцины была на полградуса ниже установленной - от 2 до 8 градусов Цельсия. Теперь ожидается подтверждение от производителя для дальнейшего использования вакцин, чтобы гарантировать качество вакцинации.

За соблюдение процедуры транспортировки, включая температурный режим, несет ответственность поставщик, выбранный производителем.

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