Число прямых авиарейсов из Таллинна за неделю не изменилось

На этой неделе рейсы из Эстонии по-прежнему осуществляются во Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (AirBaltic), Минск («Белавиа»), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic) и Осло (AirBaltic), передает Rus.ERR.

На прошлой неделе из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Берлин и Копенгаген, но вернулся Осло.

Согласно информации Таллиннского аэропорта, в скором времени ожидается открытие маршрутов в Берлин, Копенгаген, Зальцбург и Вену.

В январе Таллиннский аэропорт обслужил чуть больше 27 000 пассажиров, что составляет 13% от пассажиропотока в том же месяце прошлого года.