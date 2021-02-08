Лийметс – Тихановской: Эстония не может мириться с нарушением прав человека

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы выступили в воскресенье с совместным обращением, в котором выразили солидарность с белорусским народом и призвали белорусские власти освободить противоправно задержанных. В заявлении также подчеркивается, что важно начать политический диалог, итогом которого станут новые, свободные и демократические выборы.

В пятницу Лийметс по видеосвязи поговорила со Светланой Тихановской и подчеркнула, что Эстония продолжает поддерживать народ Белоруссии. «Люди в Белоруссии полгода мирно отстаивали свободу, демократию и свои основные права. Эстония не может мириться с нарушением прав человека и грубым подавлением демократической оппозиции», - заверила Лийметс, пообещав удерживать происходящее в Белоруссии на повестке дня международных организаций.

Эстония за последние полгода неоднократно поднимала тему Белоруссии в ЕС и других международных организациях. По инициативе Эстонии в Совете безопасности ООН прошли два посвященных правам человека и свободе СМИ в Белоруссии виртуальных заседания формата Arria на высоком уровне.

Кроме того, Эстония увеличивает поддержку белорусскому гражданскому обществу. В прошлом году Эстония выделила в поддержку гражданского общества и свободных СМИ Белоруссии, а также на психологическую поддержку пострадавшим от насилия со стороны правящего режима 100 000 евро. Кроме того, МИД выделил 50 000 евро в поддержку обучения белорусских студентов на стипендии от эстонского правительства в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе и 20 000 евро в поддержку фонда «Линия жизни» в Белоруссии, чтобы помочь защите гражданских объединений от преследований со стороны властей. Кроме того, МИД выделил 50 000 евро в поддержку белорусских проектов посредством Европейского фонда за демократию (EED).

МИД в общей сложности в размере 800 000 евро финансирует проекты в сфере сотрудничества по развитию, которые будут проводиться в Белоруссии в период 2021–2023. Проекты посвящены поддержке высшего образования, особенно технического, и независимых СМИ Белоруссии. Также планируется повышать информированность в области демократии, принципов правового государства и здоровья.

Фасад здания МИД с 16.30 до 23 часов в воскресенье был подсвечен бело-красно-белым светом.