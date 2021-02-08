«Нарву нужно присоединить к России»: в Латвии запрещена ретрансляция канала «Россия РТР»

Как в своем пресс-релизе указывает NEPLP, случилось не просто повторное нарушение, а еще три.

Второе нарушение

Второе нарушение было зафиксировано в программе "60 минут" от 17 сентября 2020 года. Ведущим выступил Евгений Попов. На протяжении всей передачи не только выражалась позиция о том, что страны бывшего Советского Союза ни на что не способны, терпят поражение и достойны презрения, но и прозвучали высказывания, содержащие угрозы военного характера, такие как "на эти территории (литовские города Вильнюс, Клайпеда и север Польши) теперь мы (имеется в виду Россия) могли бы предъявить свои претензии; Нарву нужно присоединить к России, потому что там одни русские; латвийский город Екабпилс - это русский город". В программе также прозвучало, что "на границах должны быть размещены ракеты, потому что они все боязливые и наши (очевидно, российские) танковые цепи должны заставить их нас уважать", и что необходимо "поднять наши (очевидно, российские) самолеты и отправиться в сторону Берлина и Стокгольма".

Третье нарушение

Третье нарушение было констатировано в программе "60 минут" от 21 октября 2020 года. Ведущие Евгений Попов и Ольга Скабеева высказывали пренебрежительные комментарии в адрес белорусского народа, разжигали ненависть, а также призывали к насилию. Например, в программе прозвучало, что "ее (имелась в виду представительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская) необходимо привезти из Литвы обратно в Минск, а затем - трибунал и повесить в центре Минска на всеобщее обозрение".

Также прозвучали грубые и уничижительные комментарии в адрес представителя белорусской оппозиции - "(...) какая-то стерва, баба? Посмотри на это отвратительное лицо. Это ведьма, это чудовище! Посмотрите на ее лицо", - тем самым оскорблялась не только оппозиция, но и вся часть белорусского народа, которая идентифицирует себя с оппозицией и хочет перемен в стране. Во время трансляции звучали и военные угрозы: "Один миллион, десять миллионов, сто миллионов будут уничтожены. Не будет столиц, ни Киева, ни Брюсселя (...), как сегодняшний Киев, лучше разрушить и отстроить заново".

Четвертое нарушение

Четвертое нарушение было обнаружено в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 6 декабря 2020 года. Соловьев считает, что было бы лучше, если бы Советский Союз сохранился. Среди прочего программа призывала к войне: "нам нужно новое общество, нам нужен новый образ мышления, и нам нужна маленькая победа...". В том числе прозвучал призыв к восстановлению тех границ, что были 1 января 1990 года, и якобы НАТО "промолчит, потому что им плевать на страны Балтии и всех остальных".