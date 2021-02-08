День независимости в Нарве отметят веб-концертом

Дмитрий Вергун из городского Отдела культуры рассказал, что каждый год запрашивает у Тартуской обсерватории точное время восхода в Нарве. В этом году это 7 часов 18 минут утра. На это время всех желающих и приглашают участвовать в церемонии.

Как обычно, в ней примут участие военные, члены Кайтселийта и полицейские. Мэр города Катри Райк также рассказала, что написала премьер-министру Кае Каллас письмо с предложением приехать на эту церемонии или попросить приехать кого-то из членов правительства. Ответа пока нет, и неясно, кто из министров приедет 24 февраля встречать рассвет в приграничный город.

Многие традиции этого дня пришлось изменить из-за коронавирусных ограничений. Так, церемонию поднятия флага обычно проводили в Северном дворе замка, в месте, которое максимально близко расположено к границе. В этот раз церемонию проведут в большом Западном дворе, где люди смогут безопасно соблюдать дистанцию.

Также в этот гости и участники церемонии не смогут согреться солдатским гороховым супом из полевой кухни.

Но организаторы решили не отменять поездку на Гарнизонное кладбище к захоронениям погибших в Освободительной войне - автобус отправится туда с Петровской площади после церемонии в замке.

Не будет в этом году приема мэра по случаю Дня независимости. Поздравление мэра и праздничный концерт впервые пройдут онлайн. В 17 часов его можно будет посмотреть на городской странице в Facebook, выступит оперная певица Элина Нечаева. Это будет не прямой эфир, концерт запишут в Нарвском замке и смонтируют заранее.