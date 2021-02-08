Пн, 8.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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День независимости в Нарве отметят веб-концертом

Бумажная афиша, которая приглашает на концерт Элины Нечаевой в Facebook. ФОТО: Narva linnavalitsus

По традиции, празднование Дня независимости в Нарве начинается на рассвете 24 февраля, когда в замке поднимают флаг. В этом году праздничные мероприятия отличаются от традиционных, поскольку приходится соблюдать требования социальной дистанции.

Дмитрий Вергун из городского Отдела культуры рассказал, что каждый год запрашивает у Тартуской обсерватории точное время восхода в Нарве. В этом году это 7 часов 18 минут утра. На это время всех желающих и приглашают участвовать в церемонии.

Как обычно, в ней примут участие военные, члены Кайтселийта и полицейские. Мэр города Катри Райк также рассказала, что написала премьер-министру Кае Каллас письмо с предложением приехать на эту церемонии или попросить приехать кого-то из членов правительства. Ответа пока нет, и неясно, кто из министров приедет 24 февраля встречать рассвет в приграничный город.

Многие традиции этого дня пришлось изменить из-за коронавирусных ограничений. Так, церемонию поднятия флага обычно проводили в Северном дворе замка, в месте, которое максимально близко расположено к границе. В этот раз церемонию проведут в большом Западном дворе, где люди смогут безопасно соблюдать дистанцию.

Также в этот гости и участники церемонии не смогут согреться солдатским гороховым супом из полевой кухни.

Но организаторы решили не отменять поездку на Гарнизонное кладбище к захоронениям погибших в Освободительной войне - автобус отправится туда с Петровской площади после церемонии в замке.

Не будет в этом году приема мэра по случаю Дня независимости. Поздравление мэра и праздничный концерт впервые пройдут онлайн. В 17 часов его можно будет посмотреть на городской странице в Facebook, выступит оперная певица Элина Нечаева. Это будет не прямой эфир, концерт запишут в Нарвском замке и смонтируют заранее.

Некоторые организации города всё же проведут свои мероприятия вживую. 24 февраля в Нарве состоится лыжный забег, свой праздник пройдет в городской библиотеке и в Фонде интеграции.

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