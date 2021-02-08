Видео ⟩ Два дивана и кофемашина: российский телеканал показал «роскошное жилье Навального»

Ору с сюжета в «Вестях недели» про «роскошное» жилье, в котором жил Навальный в Германии.



Они реально делают акцент на таких вещах:



- ДВА дивана

- ТЕЛЕВИЗОР

- на столе ВАЗА С ФРУКТАМИ

- кухня с КОФЕМАШИНОЙ



Ну да, видимо, россияне должны охренеть при виде такого достатка... pic.twitter.com/9gJ7wyzRJE