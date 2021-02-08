По вине пьяного водителя погиб ребенок

Трагические события произошли вечером 28 января, когда в деревне Аардлапалу, Тартумаа, на втором километре дороги Тырванди-Ройу-Уникюла 51-летний мужчина выехал на встречную полосу и произошло лобовое столкновение с Volkswagen Passat. В ходе проверки полиция установила, что водитель Ford находился в состоянии уголовно наказуемой степени опьянения.

В аварии крайне тяжело пострадала 30-летняя беременная женщина за рулем Volkswagen. Также тяжело пострадали водитель Ford, 48-летний пассажир и 11-летний мальчик. Все четверо пострадавших были доставлены в Клинику Тартуского университета.

Находившуюся на последнем месяце беременную вызвали в больницу на роды, но второго февраля в результате аварии ребенок скончался. Состояние других людей, пострадавших в аварии, не опасно для жизни.

«Очень трудно подобрать слова, чтобы описать эту трагедию и отчаяние. Больно думать, что безответственное поведение одного повидавшего жизнь человека отняло жизнь, которая даже не успела начаться», - сказал руководитель Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа. Он выразил глубочайшие соболезнования потерявшей ребенка семье.

«Произошедшее не является дорожно-транспортным происшествием. Это преступление. Известно, что если сесть за руль в нетрезвом виде, может случиться авария. Также известно, что если есть последствия, они необратимы. Поэтому, если кто-то нарушает согласованные в обществе правила и неоднократно, мы не можем сказать, что произошла авария. То, что было совершено, является преступлением», - сказал он.

Лыунаская окружная прокуратура представила ходатайство об аресте устроившего авария 51-летнего мужчины, и суд удовлетворил ходатайство. Водителя Ford взяли под стражу в прошлую среди после окончания больничного лечения и отвезли в арестный дом.