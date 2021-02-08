Энергетики готовят план, как экономно и экологично отапливать Нарву щепой и хворостом

Древесные отходы как замена привычному сланцу

С января отопление в Нарве подорожало на 13%. Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что удорожание тепла стало чувствительным для малообеспеченных нарвитян:

“Средняя зарплата в Нарве сейчас 892 евро. В Эстонии средняя зарплата - 1407 евро. Это значит, у нас в городе на 57% средняя зарплата ниже, поэтому такие изменения серьезно влияют на людей. У нас на сегодняшнее утро в городе безработных не хватает пяти человек до четырех тысяч - их 3995. Так много безработных в Нарве в последний раз было в 2012 году - девять лет тому назад. У меня еще нет окончательной цифры, но в январе прожиточное пособие получали больше 450 человек. Эти цифры показывают, что такие изменения, которые, может быть, люди в других городах на своем кармане на так почувствовали бы, для жителей нашего города гораздо драматичнее”.

Город отапливает 11-й энергоблок Балтийской электростанции, который работает на сланце и частично - на древесных отходах, которые закупаются за границей, а также у эстонских лесопереработчиков.

Электростанции, сланцевые шахты и перевозки сланца Eesti Energia теперь объединены в одно юридическое лицо - Enefit Power.

“Мы используем не древесину из леса, а именно отходы - разные отходы древесины. Мы их частично импортируем, частично закупаем здесь у разных подрядчиков”, - рассказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.

Импортные древесные отходы поступают морем через порт Силламяэ, откуда их на грузовиках везут на нарвские электростанции. Здесь в прошлом году был построен перерабатывающий комплекс, на котором из древесных отходов удаляют не деревянные материалы, например, металл, стекло, и превращают остатки досок в щепу.

Это нужно, поскольку много отходов древесины поступает после демонтажа старых домов, а там в досках есть и гвозди, и оконные рамы с остатками стекла и фурнитуры. Руководитель по коммуникациям в большой энергетике Eesti Energia Елена Дербнева добавила также, что в Эстонии закупается для электростанций малоценный лес - это, например, кустарник, который Центр государственных лесов вырубает, чтобы он не мешал расти ценным породам дерева.

Кроме 11-го энергоблока, под Нарвой есть также резервная газовая котельная, которая запускается во время ремонта основного “котла” на сланце и щепе, а также в случае очень сильных холодов. Но сейчас, хотя погода стоит очень холодная, газовую котельную пока не пришлось пускать в дело.

Квоты продолжают стремительно дорожать

От Балтийской электростанции до каждого из 770 теплоузлов в нарвских КТ тепловую энергию транспортирует предприятие Narva Soojusvõrk. Именно ему горожане платят за отопление. Руководитель теплосетей Павел Рушелюк рассказал, что в прошлый раз тариф был даже снижен и в 2017 году был согласован Департаментом конкуренции на уровне 35,33 евро за мегаватт-час.