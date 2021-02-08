Пн, 8.02.2021
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Калле Лаанет
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  • Энергетики готовят план, как экономно и экологично отапливать Нарву щепой и хворостом
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Энергетики готовят план, как экономно и экологично отапливать Нарву щепой и хворостом

Балтийская электростанция. ФОТО: Илья Смирнов

Руководитель нарвских электростанций сообщил, что в будущем сдержать рост цен на отопление в Нарве поможет более широкое использование в качестве топлива древесных отходов. В виде черновика существует даже план полностью перевести отопление в Нарве на древесину.

Древесные отходы как замена привычному сланцу

С января отопление в Нарве подорожало на 13%. Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что удорожание тепла стало чувствительным для малообеспеченных нарвитян:

“Средняя зарплата в Нарве сейчас 892 евро. В Эстонии средняя зарплата - 1407 евро. Это значит, у нас в городе на 57% средняя зарплата ниже, поэтому такие изменения серьезно влияют на людей. У нас на сегодняшнее утро в городе безработных не хватает пяти человек до четырех тысяч - их 3995. Так много безработных в Нарве в последний раз было в 2012 году - девять лет тому назад. У меня еще нет окончательной цифры, но в январе прожиточное пособие получали больше 450 человек. Эти цифры показывают, что такие изменения, которые, может быть, люди в других городах на своем кармане на так почувствовали бы, для жителей нашего города гораздо драматичнее”.

Город отапливает 11-й энергоблок Балтийской электростанции, который работает на сланце и частично - на древесных отходах, которые закупаются за границей, а также у эстонских лесопереработчиков.

Электростанции, сланцевые шахты и перевозки сланца Eesti Energia теперь объединены в одно юридическое лицо - Enefit Power.

“Мы используем не древесину из леса, а именно отходы - разные отходы древесины. Мы их частично импортируем, частично закупаем здесь у разных подрядчиков”, - рассказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола. 

Импортные древесные отходы поступают морем через порт Силламяэ, откуда их на грузовиках везут на нарвские электростанции. Здесь в прошлом году был построен перерабатывающий комплекс, на котором из древесных отходов удаляют не деревянные материалы, например, металл, стекло, и превращают остатки досок в щепу.

Это нужно, поскольку много отходов древесины поступает после демонтажа старых домов, а там в досках есть и гвозди, и оконные рамы с остатками стекла и фурнитуры. Руководитель по коммуникациям в большой энергетике Eesti Energia Елена Дербнева добавила также, что в Эстонии закупается для электростанций малоценный лес - это, например, кустарник, который Центр государственных лесов вырубает, чтобы он не мешал расти ценным породам дерева.

Кроме 11-го энергоблока, под Нарвой есть также резервная газовая котельная, которая запускается во время ремонта основного “котла” на сланце и щепе, а также в случае очень сильных холодов. Но сейчас, хотя погода стоит очень холодная, газовую котельную пока не пришлось пускать в дело.

Квоты продолжают стремительно дорожать

От Балтийской электростанции до каждого из 770 теплоузлов в нарвских КТ тепловую энергию транспортирует предприятие Narva Soojusvõrk. Именно ему горожане платят за отопление. Руководитель теплосетей Павел Рушелюк рассказал, что в прошлый раз тариф был даже снижен и в 2017 году был согласован Департаментом конкуренции на уровне 35,33 евро за мегаватт-час.

Нынешний тариф - 39,83 евро за МВт-ч - действует всего месяц, но он уже успел стать убыточным для электростанций из-за удорожания квот на выбросы углекислого газа.

По словам Павла Рушелюка, если топить Балтийскую электростанцию сланцем, то в цене каждого мегаватта будет около 13 евро платежей за квоты на выброс СО2 и еще 3,70 евро акциза на сланец, который собирает государство.

Евросоюз ежегодно выделяет предприятиям, производящим тепловую энергию, бесплатные квоты на выбросы углекислого газа. Но если в 2017 году бесплатно можно было выбросить примерно половину СО2, который образуется на 11-м энергоблоке, то в этом году бесплатных квот стало в четыре раза меньше.

За это время цена квот на бирже выросла с 5,26 евро за тонну СО2 до 38,20 евро. Именно в этом причина удорожания отопления, поскольку, по словам Павла Рушелюка, остальные расходы электростанций и теплосетей за последние годы выросли незначительно.

Щепа - дорогое топливо, которое дешевле использовать

“Мы всегда сравниваем, на чем производить тепло дешевле - на сланце, на газе или на биомассе, то есть древесных отходах. Мы должны по рыночной ситуации смотреть, какое топлива больше всего подходит для клиентов”, - сказал Андрес Вайнола. 

Он отметил, что по договору о климатической нейтральности для сжигания древесных отходов не нужно покупать квоты, поскольку древесина считается возобновляемым ресурсом. Но как топливо (без учета квот) древесная щепа дороже сланца. Использование газа для отопления зависит от цены газа на мировом рынке, и в данный момент газ тоже стал дорогим топливом.

Сейчас итоговые цены (с учетом квот и акцизов) на сланец, щепу и газ таковы, что чем больше щепы идет в топку, тем дешевле получается тепловая энергия.

“Мы имеем способность сейчас физически добавлять до 35% щепы, по технологии - до 50%. То есть, сейчас до 50% всей нужной энергии на Балтийской мы можем получать, сжигая щепу. Но в течение процесса “справедливого перехода” у нас есть идеи, как 11-й блок Балтийской можно на 100% перевести на отходы дерева, на щепу. Тогда мы могли бы гарантировать 100% “зеленого” тепла для города Нарва”.

Пока нет в списке

По словам Андреса Вайнола, на рынке можно закупить достаточное количество древесных отходов, чтобы полностью отапливать ими Нарву. Но для их закупки нужна государственная поддержка.

Как объяснил руководитель Enefit Power, энергоблоки с совместной выработкой электричества и тепловой энергии имеют право на государственную финансовую поддержку на использование древесной щепы. И только 11-й блок Балтийской электростанции по до сих пор не входит в список блоков, имеющих право на поддержку.

Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что в Рийгикогу рассматривается законопроект, который исправит ситуацию. Мэр написала премьер-министру письмо с просьбой поддержать этот законопроект.

“Могу подтвердить, что город Нарва является единственным городом в Эстонии, где совместное производство не получает поддержку на использование возобновляемых источников энергии, которым является щепа”, - сказал Андрес Вайнола.

По его словам, осталось дождаться третьего чтения законопроекта в Рийгикогу, чтобы получить право на государственную поддержку.

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