Энергетики готовят план, как экономно и экологично отапливать Нарву щепой и хворостом

По словам Павла Рушелюка, если топить Балтийскую электростанцию сланцем, то в цене каждого мегаватта будет около 13 евро платежей за квоты на выброс СО2 и еще 3,70 евро акциза на сланец, который собирает государство.
Евросоюз ежегодно выделяет предприятиям, производящим тепловую энергию, бесплатные квоты на выбросы углекислого газа. Но если в 2017 году бесплатно можно было выбросить примерно половину СО2, который образуется на 11-м энергоблоке, то в этом году бесплатных квот стало в четыре раза меньше.
За это время цена квот на бирже выросла с 5,26 евро за тонну СО2 до 38,20 евро. Именно в этом причина удорожания отопления, поскольку, по словам Павла Рушелюка, остальные расходы электростанций и теплосетей за последние годы выросли незначительно.
Щепа - дорогое топливо, которое дешевле использовать
“Мы всегда сравниваем, на чем производить тепло дешевле - на сланце, на газе или на биомассе, то есть древесных отходах. Мы должны по рыночной ситуации смотреть, какое топлива больше всего подходит для клиентов”, - сказал Андрес Вайнола.
Он отметил, что по договору о климатической нейтральности для сжигания древесных отходов не нужно покупать квоты, поскольку древесина считается возобновляемым ресурсом. Но как топливо (без учета квот) древесная щепа дороже сланца. Использование газа для отопления зависит от цены газа на мировом рынке, и в данный момент газ тоже стал дорогим топливом.
Сейчас итоговые цены (с учетом квот и акцизов) на сланец, щепу и газ таковы, что чем больше щепы идет в топку, тем дешевле получается тепловая энергия.
“Мы имеем способность сейчас физически добавлять до 35% щепы, по технологии - до 50%. То есть, сейчас до 50% всей нужной энергии на Балтийской мы можем получать, сжигая щепу. Но в течение процесса “справедливого перехода” у нас есть идеи, как 11-й блок Балтийской можно на 100% перевести на отходы дерева, на щепу. Тогда мы могли бы гарантировать 100% “зеленого” тепла для города Нарва”.
Пока нет в списке
По словам Андреса Вайнола, на рынке можно закупить достаточное количество древесных отходов, чтобы полностью отапливать ими Нарву. Но для их закупки нужна государственная поддержка.
Как объяснил руководитель Enefit Power, энергоблоки с совместной выработкой электричества и тепловой энергии имеют право на государственную финансовую поддержку на использование древесной щепы. И только 11-й блок Балтийской электростанции по до сих пор не входит в список блоков, имеющих право на поддержку.
Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что в Рийгикогу рассматривается законопроект, который исправит ситуацию. Мэр написала премьер-министру письмо с просьбой поддержать этот законопроект.
“Могу подтвердить, что город Нарва является единственным городом в Эстонии, где совместное производство не получает поддержку на использование возобновляемых источников энергии, которым является щепа”, - сказал Андрес Вайнола.
По его словам, осталось дождаться третьего чтения законопроекта в Рийгикогу, чтобы получить право на государственную поддержку.